Scaloni defiende a Argentina tras la final: "Cuando dejás todo dentro de la cancha, es difícil reprochar algo"

Lionel Scaloni defendió a sus jugadores tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial. El seleccionador destacó la entrega del equipo, agradeció el apoyo de la afición y reivindicó el mérito de alcanzar el subcampeonato con un mensaje cargado de orgullo y autocrítica

Lionel Scaloni compareció ante los medios pocos minutos después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial. Con la decepción todavía reflejada en el rostro, el seleccionador argentino evitó buscar excusas y prefirió centrarse en el esfuerzo de sus futbolistas, reivindicando el camino recorrido por un grupo que volvió a situar a la Albiceleste entre las mejores selecciones del planeta.

El técnico reconoció el golpe que supone perder una final, aunque dejó claro que el resultado no cambia la valoración que hace del torneo realizado por sus jugadores. "Cuando dejás todo dentro de la cancha, es difícil reprochar algo", afirmó, mostrando un respaldo absoluto a un vestuario que luchó hasta el último minuto por revalidar el título mundial.

Un mensaje de orgullo hacia sus jugadores

Scaloni insistió en que la derrota no puede borrar todo lo que ha conseguido Argentina durante los últimos años. "Perdimos y asumimos la parte que nos toca, pero no por eso vamos a dejar de recordar todo lo que hicimos", señaló el seleccionador, convencido de que el balance del equipo sigue siendo muy positivo.

El entrenador quiso poner en valor el compromiso mostrado por sus futbolistas a lo largo del campeonato y recordó que alcanzar una final mundialista lo hacen muy pocas selecciones. "Podés jugar bien o mal, pero cuando dejás todo dentro de la cancha es difícil reprochar algo", reiteró durante su comparecencia.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para un grupo que, según explicó, representó al país con la máxima entrega en cada partido del torneo.

Agradecimiento a la afición argentina

Uno de los momentos más emotivos de la rueda de prensa llegó cuando Scaloni se dirigió directamente a los aficionados que acompañaron a la selección durante todo el Mundial.

"Quiero agradecerle a la gente, que estuvo siempre, también a los jugadores, que pueden decirle a todo un país que dejaron todo", declaró el técnico, visiblemente afectado por el desenlace de la final.

El entrenador destacó el respaldo recibido por parte de la hinchada argentina durante toda la competición y aseguró que ese apoyo fue un impulso constante para el equipo en cada encuentro.

"Yo sí me acuerdo de los segundos"

Scaloni también respondió a quienes restan valor al subcampeonato mundial por considerar que solo el campeón queda en la memoria. El seleccionador fue tajante al defender el mérito de llegar hasta la final.

"Es lógico que se perdió, pero no por eso vamos a tirar todo por la borda de lo que hizo esta selección", afirmó antes de lanzar una reflexión que resume su forma de entender el deporte. "Yo sí me acuerdo de los segundos", respondió cuando fue preguntado por el valor del subcampeonato.

Para justificar esa afirmación, añadió: "Lo digo porque no es fácil llegar hasta acá. Me hubiese gustado haber ganado, pero igual les agradezco a los jugadores".

Con ese mensaje, Lionel Scaloni cierra un partido marcado por la tristeza de la derrota, pero también por el orgullo hacia un equipo que volvió a competir al máximo nivel y que, pese a quedarse a las puertas del título, recibió el respaldo incondicional de su seleccionador.