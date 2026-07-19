El mensaje de Leo Messi antes de su último Mundial: "Este grupo ya escribió una historia"

Argentina afronta la final del Mundial 2026 ante España con el objetivo de conquistar su cuarta Copa del Mundo. El partido también marcará la despedida de Lionel Messi de los Mundiales, que, antes del encuentro, compartió un emotivo mensaje en el que puso en valor el camino recorrido junto a la Albiceleste

Argentina vuelve a jugar una de sus citas más importantes de su historia. La selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará a España en la final del Mundial 2026 con el objetivo de conquistar su cuarta Copa del Mundo y prolongar una etapa dorada que ya la llevó al título en Catar 2022. El encuentro también tendrá un significado muy especial para Lionel Messi, que disputará el último Mundial de su carrera.

El capitán argentino buscará despedirse de la máxima competición internacional levantando por segunda vez el trofeo, un logro que reforzaría aún más su legado en el fútbol. Además del componente emocional que rodea su despedida, la Albiceleste tiene ante sí la posibilidad de igualar a Alemania e Italia con cuatro campeonatos del mundo, quedando únicamente por detrás de Brasil, líder del palmarés con cinco títulos.

El emotivo mensaje de Messi

En la víspera de la final, Messi quiso compartir unas palabras con sus compañeros y con los aficionados a través de su cuenta de Instagram. El delantero publicó una fotografía de toda la delegación argentina durante la última cena antes del partido decisivo y aprovechó para hacer balance de su trayectoria con la selección.

El capitán aseguró que lo más valioso de estos años no han sido únicamente los títulos conquistados, sino todo el camino recorrido junto al grupo. También agradeció el compromiso de sus compañeros, del cuerpo técnico y de todas las personas que trabajan alrededor de la selección, destacando que han conseguido formar una auténtica familia.

Una final para hacer historia

El camino hasta la final ha reforzado la confianza del conjunto sudamericano. La victoria frente a Inglaterra en semifinales, en un duelo cargado de rivalidad histórica, disparó la moral del vestuario y alimentó el optimismo de una afición que se ha desplazado en masa a Nueva York para acompañar al equipo en el MetLife Stadium.

Sin embargo, el reto será mayúsculo. España llega tras completar un campeonato muy sólido y se presenta como un rival de máxima exigencia para una Argentina que aspira a convertirse en la primera selección capaz de revalidar el título mundial desde que Brasil enlazó los campeonatos de 1958 y 1962.

Messi terminó su mensaje afirmando que, ocurra lo que ocurra en la final, esta generación ya ha escrito una página imborrable en la historia del fútbol argentino. No obstante, tanto el capitán como el resto del equipo confían en cerrar este ciclo con un nuevo título mundial, un desenlace que convertiría la despedida del diez en una de las más memorables que se recuerdan en la historia de este deporte.#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:542642,542627]]