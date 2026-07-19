Nuevos premios para los ganadores del Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina hará historia más allá del resultado. La FIFA entregará por primera vez anillos conmemorativos al equipo campeón, una tradición propia del deporte estadounidense que se estrena en el fútbol

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo coronará a un nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, la FIFA entregará anillos conmemorativos a los integrantes de la selección que conquiste el título, una tradición muy arraigada en el deporte estadounidense que ahora da el salto en el fútbol.

Un anillo para cada campeón

El organismo ha preparado un total de 30 anillos para el equipo vencedor. Nada más terminar la final y conocer el ganador, el capitán y el seleccionador recibirán una versión provisional durante la ceremonia de entrega de trofeos. Posteriormente, el resto de las piezas serán personalizadas y entregadas a jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Cada anillo será único. Estará adaptado a la talla de su propietario, llevará una numeración individual y contará con detalles exclusivos, entre ellos el nombre de la selección campeona y la imagen del trofeo de la Copa del Mundo. Hasta ahora, el trofeo mundialista era el único gran símbolo físico reservado a los campeones, por lo que esta iniciativa supone una importante novedad.

Un guiño a la tradición deportiva de Estados Unidos

La incorporación de estos anillos es un nuevo ejemplo de la influencia que ha tenido Estados Unidos en la organización de este Mundial. En competiciones como la NBA, la NFL o la MLB es habitual que los campeones reciban un anillo para conmemorar el título, una costumbre que ahora la FIFA ha decidido trasladar al fútbol.

La decisión se suma a otras novedades vistas durante el torneo que reflejan la apuesta del organismo por incorporar elementos característicos del deporte norteamericano.

La FIFA también ha anunciado que pondrá a la venta una edición limitada de 1.996 anillos para los aficionados. Sumados a los 30 destinados al campeón, completarán un total de 2.026 unidades, una cifra elegida como homenaje al año en el que se disputa el torneo. De momento, el organismo no ha comunicado cuál será el precio de estas piezas de colección.

Esta no ha sido la única iniciativa comercial impulsada durante el campeonato. En las últimas semanas, la FIFA también ha lanzado productos exclusivos relacionados con el torneo, como camisetas de edición limitada inspiradas en las ciudades anfitrionas, con un precio de 375 dólares. Aunque solo se fabricaron 999 unidades de cada diseño, varias de ellas todavía permanecen disponibles.

Además, tras la disputa de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el organismo venderá fragmentos del césped del partido decisivo. La colección estará limitada igualmente a 2.026 unidades y los precios oscilarán entre los 450 y los 3.000 dólares, ampliando así la oferta de recuerdos para los seguidores del Mundial.