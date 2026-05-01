De Leo a Ainara, otra inyección de resiliencia para un Sevilla que no se rinde

La plantilla ha tenido una visita muy especial, de esas en las que el regalo acaba siendo para los profesionales, que han aprendido y empatizado con esta sevillista de 14 años que lucha contra un linfoma. Ojalá que su efecto sea tan bueno como el de Leo, que acabó siendo talismán ante el Atlético

El fútbol es todo y a la vez no lo es nada. Suele decirse que este deporte que tantas pasiones logra mover es la cosa más importante dentro de las cosas menos importantes de la vida. Porque el éxtasis de ver ganar un título a tu equipo y el nerviosismo por las derrotas que pueden ocasionar un descenso se viven con una intensidad que es difícil de explicar a quien nunca ha sentido esos impulsos recorriendo las venas de su cuerpo.

Para el Sevilla FC es muy importante ganar este lunes a la Real Sociedad, por todo lo que hay en juego; pero lo de partido 'vital' es sólo una metáfora. La vida es otra cosa. Y el vestuario del conjunto nervionense lo ha aprendido gracias a las valientes enseñanzas del pequeño Leo, que fue talismán en la victoria contra el Atlético de Madrid, y ahora también de otra resiliente como Ainara, que ha puesto otra inyección anímica a los futbolistas y al cuerpo técnico en uno de los entrenamientos realizados esta semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en plena lucha por la salvación.

Ainara transmite su lucha contra un linfoma a un Sevilla FC que lucha por la permanencia

El Sevilla FC ha explicado a través de un comunicado que la visita de la joven Ainara al entrenamiento del primer equipo se enmarca dentro del programa de Salud Emocional de la Fundación 1890, que continúa colaborando con la Asociación ANDEX para dar visibilidad a la importante labor que realiza con niños y adolescentes y sus familias.

En esta ocasión le tocó a Ainara, una joven sevillista de 14 años que se está recuperando de un linfoma y que tuvo la oportunidad de conocer de cerca a sus ídolos en una visita a las instalaciones de la carretera de Utrera en compañía de su familia. "Además, vivió un momento muy especial al conocer a su jugador favorito, Isaac Romero", explica el Sevilla FC en un comunicado en el que relata que la pequeña Ainara se llevó una camiseta firmada por toda la plantilla.

Como colofón, todo el equipo posó junta a ella en una fotografía de familia que remarca el compromiso social del club de su Fundación 1890. "La colaboración con ANDEX forma parte de la voluntad del Sevilla FC de seguir contribuyendo al bienestar social y de utilizar la fuerza del deporte y del sentimiento sevillista como herramienta para transmitir esperanza, cercanía y solidaridad", añade la nota.

La empatía con Ainara cala en un vestuario que todavía se emociona hablando de Leo

Cabe recordar que el Sevilla FC viene haciendo encuentros de este tipo durante toda la temporada. Recientemente recibió a chicos de la asociación Autismo Sevilla en el día mundial para visibilizar el TEA y hace apenas un par de semanas recibió a Leo, un pequeño que padece la enfermedad conocida como 'Piel de Mariposa' y que dio un discurso que puso los pelos de punta y que hizo que, luego, el equipo le dedicase la posterior victoria ante el Atlético celebrándola con él sobre el césped del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde había estado invitado.

"El encuentro con Leo fue emocionantísimo. Es un chico que nos transmitió un espíritu de lucha, de superación, sacrificio, positivismo... Hay una frase que para mí es al revés. Dijeron, 'para él es un tesoro pasar un rato con los jugadores del Sevilla FC'. Al revés, para nosotros fue un tesoro pasar un rato con él", dijo Luis García Plaza en la rueda de prensa posterior a esa visita.

"Que una persona así te demuestre que todos los días se levanta a luchar, a pelear, a sobreponerse a algo que la vida le ha dado, que no que no lo eliges, que te toca y... te toca. Hostia, para mí fue algo... Ya lo conocía, porque sé que habló en el Parlamento Europeo, pero lo pienso y me erizo aún. Muy emocionante. Desde aquí, darle las gracias y decirle que el regalo nos lo hizo él a nosotros", añadió el actual entrenador sevillista, después de que Leo le tocase la fibra sensible. Seguro que Ainara también. Cuánto que aprender de estos pequeños luchadores.