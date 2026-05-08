La cantera del Sevilla también pone su grano de arena para la 'final' ante el Espanyol: "En la sangre sevillista va el nunca rendirse"

Los jugadores de la primera plantilla recibieron por sorpresa la visita de los capitanes de los diferentes equipos de los escalafones inferiores, que transmitieron un mensaje de ánimo de cara al choque de este sábado frente al conjunto perico

El Sevilla FC volverá a jugar una nueva 'final' mañana sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La victoria ante la Real Sociedad le sacó de los puestos de descenso, pero derrotar al Espanyol sería dar un paso importantísimo hacia la salvación, pues además le permitiría superar en la tabla al conjunto perico a falta de tres jornadas. Por ello, en Nervión se han movilizado de nuevo para convertir la 'Bombonera' en una caldera, como sucedió frente a los donostiarras, multiplicándose las iniciativas para trasladar también ese necesario apoyo a la plantilla en los días previos.

La afición se ha movilizado de nuevo

Así, este viernes tampoco faltará la arenga de la afición a las puertas del estadio, tras el último entrenamiento a puerta cerrada. La respuesta de la hinchada ha vuelto a ser total y las entradas para el partido se agotaron muy pronto, por lo que se espera de nuevo un gran ambiente en unas gradas que en esta ocasión se teñirán de blanco. A ello se suman nuevos mensajes de leyendas sevillistas como Javi Navarro. Y también los más pequeños de la casa han querido poner su granito de arena para motivar a los 'mayores' de cara a una cita trascendental.

Si el pasado lunes, antes del encuentro frente a la Real Sociedad, Luis García Plaza asombró a sus futbolistas al invitar a la charla previa a casi 100 familiares de ellos, esta vez la sorpresa vino de la mano de los capitanes de los diferentes equipos de los escalafones inferiores de la entidad sevillista, tanto masculinos como femeninos. Uno a uno fueron saltando al césped del Sánchez-Pizjuán ante la presencia de la primera plantilla y allí, ante sus ídolos, le lanzaron un mensaje de apoyo, demostrando que la permanencia en Primera división es un objetivo que atañe a todos en el club.

"Desde pequeñito me han enseñado que las finales no se juegan, se ganan"

"El sábado tenemos una final y hay que ganarla", afirmaba David Rosa, uno de los rostros más reconocibles tras el impacto que tuvo el pasado año el escaparate de LaLiga FC Futures. Tras ello, renovó hasta 2028, cuando dará el salto a categoría juvenil. Además, tras el interés de FC Barcelona y Real Madrid, ya tiene una cláusula de rescisión de tres millones de euros.

Junto al gaditano, actualmente en el Infantil A, no faltaron tampoco los ánimos de otros aún más pequeños. "Somos el equipo que nunca se rinde. Desde pequeñito me han enseñado que las finales no se juegan, se ganan. Vamos a ganar y demostrar que en la sangre sevillista va el nunca rendirse", fue otro de los emotivos mensajes trasladados por un jovencísimo canterano, que fue respondido con el aplauso de todos los profesionales.

El agradecimiento y la promesa Luis García Plaza

Tras este gesto, Luis García Plaza tomó la palabra para prometer que tratarán de corresponder a ese deseo unánime del sevillismo, que alcanza por supuesto a los más pequeños. "Muchas gracias por venir y seguro que lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Vamos a ganar y vamos a dar un paso adelante. Gracias por apoyarnos", señaló.

Lo que necesita el Sevilla FC para salvarse

Sumar una segunda victoria consecutiva en casa ante el Espanyol supondría un gran paso hacia el objetivo, pero aún no sería definitivo. Según el Superordenador de @LaLigaenDirecto, el conjunto nervionense necesitaría siete puntos más (dos victorias y un empate) para asegurarse la permanencia al 100%.

Sus probabilidades de seguir en la máxima categoría, no obstante, aún serían muy elevadas en caso de añadir seis unidades a su casillero (99,68%) e incluso con cinco puntos más (96,92%). Bajarían en cambio de forma preocupante si solo consigue cuatro (79,70%), resultando a todas luces evidente que ganando solo al Espanyol no sería suficiente, pues con tres puntos las opciones de salvarse caen hasta el 46,74%. Tras los pericos tocará visitar al Villarreal, donde tampoco faltará el aliento del sevillismo, recibir al Real Madrid y cerrar LaLiga a domicilio ante el Celta de Vigo.