Rüdiger se pronuncia por su futuro: "Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo"

El central del Real Madrid fue el jugador elegido para comparecer en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el decisivo encuentro de mañana ante el Manchester City en el Etihad

El Real Madrid visita mañana al Manchester City, en el encuentro correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Champions League. En este sentido, Antonio Rüdiger ha sido el futbolista de la plantilla de Arbeloa que ha comparecido en rueda de prensa para valorar el importante partido frente al Pep Guardiola. De esta manera, el central ha hablado de su futuro, ya que acaba contrato a final de temporada y podría marcharse gratis. Además, el alemán ha valorado la acción que tuvo con Diego Rico contra el Getafe y su rivalidad con Haaland.

Rüdiger valora el encuentro decisivo ante el Manchester City

En este sentido, Rüdiger ha comentado sus sensaciones previas al encuentro de mañana ante el Manchester City: "He estado en muchos partidos así. Gané la Champions con el Madrid. Trabajas para estos partidos, estos momentos. Hemos jugado muchas veces contra el City estos años, uno de los mejores equipos de Europa. Si quieres ganar la Champions, tienes que jugar con el City". Además, el central del Real Madrid ha valorado su estado físico actual: "He tenido algún problemilla, pero ya es pasado. Si ves los últimos partidos, estoy jugando bien y me siento bien. Llego bien a estas alturas de la temporada. He trabajado mucho para estar bien estos meses, poder ayudar al equipo y ser útil".

Por otro lado, Rüdiger analizó los datos que ha registrado contra Haaland: "No pienso mucho en estas estadísticas, no les doy importancia, son números. en el partido de fase de grupos me ganó la batalla. Jugadores como Haaland son duros y es un placer enfrentarse a lo mejor. Me gusta mucho esa batalla física. También Huijsen hizo un muy buen partido, no estoy yo solo en esa defensa. Tengo muchas ganas de este partido. Me he enfrentado a Haaland muchas veces ya. Es un jugador de talla mundial, muy fuerte. Me gustan estas batallas. En cuanto a mi carrera, creo que en mi primera temporada sabía que si podía ganarle y mantener ese pulso con Haaland. Pero es fantástico cuando te enfrentas a estos jugadores. Parece buen tío".

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Rüdiger, sobre la acción con Diego Rico en el Real Madrid - Getafe

Por su parte, Rüdiger fue preguntado por el rodillazo contra Diego Rico en el Real Madrid - Getafe del pasado dos de marzo y las declaraciones del defensa del conjunto de Bordalás: "He visto las imágenes a cámara lenta y es terrible. Pero si ves la jugada en sí... yo no voy a discutir con él, pero no le maté. No hay que exagerar el contacto, porque si realmente voy con intención no se habría levantado. Hablé con él después del partido. Si congelas una imagen no te cuenta todo. Y no fue roja, no me echaron. Nunca fue mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro cuando juego, pero tengo unos límites que no traspaso. Por eso creo que esas declaraciones son un poco exagerada. No hay que seguir con esto”.

Por último, Rüdiger habló sobre su renovación, ya que acaba contrato a final de temporada: "Para mí lo más importante es estar sano. Me encuentro bien. Lo demás... Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Ahora no es el momento de hablar de ello. Me siento bien aquí. Noto el respeto de la gente y lo aprecio mucho. Pero a veces no hay que pensar en el lado emocional, sino que también tengo que pensar en que me encuentro bien y tengo un trabajo por hacer. Pero me encanta el Real Madrid”.