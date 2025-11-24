Confirmado: ya hay un piloto sancionado para el GP de Qatar

La semana de Gran Premio acaba de comenzar y ya hay una dura sanción para la carrera en Qatar, en la que se castigará a Gabriel Bortoleto por su incidente en el GP de Las Vegas

La Fórmula 1 ya no para hasta el final de temporada y este fin de semana vuelve a haber una cita. Esta vez será en Qatar, en el penúltimo GP del año. Sin embargo, los pilotos no parten de cero ya que hay un piloto que deberá cumplir una importante sanción en esta carrera.

El GP de Qatar ya tiene a su primer piloto sancionado y no es otro que Gabriel Bortoleto, quién fue un auténtico 'kamikaze' en el salida de la carrera en Las Vegas. El piloto de Sauber no terminó la carrera, de hecho casi ni la empezó, por una lanza 'cómica' en la que entró como un misil en la primera curva en el Strip, lo que arruinó los monoplazas y las opciones de varios pilotos. Por ello, su castigo se guarda para Qatar.

La FIA castiga duramente a Gabriel Bortolero para el GP de Qatar

Evidentemente al no competir en Las Vegas de nada servía una sanción para ese domingo, pero la FIA ya ha decidido cuál será el castigo de Gabriel Bortoleto, con una importante sanción para Losail. El piloto brasileño ya cuenta con una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida, que la FIA le ha aplicado por causar una colisión en la carrera en el Strip de Las Vegas.

Los comisarios de la FIA decretaron que "se trató de un incidente ocurrido en la primera curva de la vuelta 1", cuando Bortolero no calculó bien las distancias y se llevó por delante a Lance Stroll, aunque causando un lío de varios coches en medio del circuito. "No existen circunstancias atenuantes y, por lo tanto, se habría aplicado la penalización estándar de 10 segundos" prosigue el comunicado oficial. Pero como no terminó la carrera, es castigo se ha encrudecido.

"Sin embargo, como el Coche 5 se retiró, la penalización se convierte en una penalización de parrilla para la siguiente carrera en la que participe el piloto" sentencian los comisarios.

Bortoleto compromete las opciones de Sauber de sobrepasar a Aston Martin en el Mundial

Esta sanción no hace nada de gracia en el equipo de Sauber, que se juega mucho en estas dos últimas carreras para la clasificación final del Mundial de constructores. El equipo suizo está a tan sólo cuatro puntos de alcanzar a Aston Martin y quedarse con la octava plaza del campeonato. Una posición que no es que sea especialmente interesante, siendo la ante penúltima de la parrilla, pero que es fundamental para recibir mayor premio económico de cara a la próxima temporada.

Por ello, Bortoleto y Hulkenberg tienen que sumar todos los puntos posibles en estas tres últimas carreras, dos dominicales y una sprint, y especialmente quedar por encima de Fernando Alonso y Lance Stroll, aunque con la penalización del brasileño se le complican mucho las cosas en Qatar.