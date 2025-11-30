F1 GP Qatar 2025| Resumen y resultado del GP de Qatar con la victoria de Max Verstappen y el podio de Carlos Sainz

Oscar Piastri sale desde la 'pole' en el GP de Qatar, en el que la clasificación es fundamental para la carrera, partiendo justo por delante de Lando Norris y Max Verstappen

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1. El Gran Circo está a punto de cerrar el telón pero aún debe decidir a su campeón. Es Lando Norris el que lleva la delantera en la clasificación, pero Oscar Piastri y Max Verstappen no se dan por vencidos y hoy van a tratar de ponerle contra las cuerdas

Es Oscar Piastri el que sale desde la 'pole', tratando de recortar puntos a Norris, que sale justo por detrás de él, como ya hizo en la carrera al sprint. Aunque el problema de los McLaren se llama Max Verstappen, que sale tercero para tratar de imponerse a los papaya.

Los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, partirán desde un buen lugar para sumar puntos . El madrileño será el séptimo mientras que el asturiano saldrá octavo , en un trazado en el que el puesto de clasificación es clave ya que, como se ha podido comprobar en el sprint, es difícil de adelantar.

La carrera dará inicio a partir de las 17:00 horas. Mientras tanto, es importante repasar las cuentas para decidir al campeón del mundo. Lando Norris puede cerrar el título si consigue sumar dos o más puntos que sus rivales, Piastri y Verstappen. Sin embargo, el británico está en una encrucijada ya que sale en medio de los dos pilotos que tratan de adelantarle en la general. No puede cometer fallos si quiere llegar líder a Abu Dhabi.

La carrera en Losail puede decidir al campeón del mundo, con Lando Norris con muchas opciones de conquistar el título, aunque con su compañero de equipo, Oscar Piastri, tratando de evitarlo. Sin embargo, hay más pilotos que se juegan puntos importantes para sus peleas personales. Ejemplo de ello es Carlos Sainz, que es undécimo pero puede escalar hasta la novena posición.

15 minutos para que dé inicio la carrera. Momento del himno en Losail. Ahora los pilotos se prepararán para subir a los monoplazas y los equipos harán las últimas comprobaciones antes de que se apague el semáforo por penúltima vez esta temporada.

Caras de tensión y concentración en Piastri, Norris y Verstappen. A falta de dos carreras para que acabe el campeonato los tres tienen opciones reales de proclamarse campeón del mundo . En caso de que Piastri quede por delante de su compañero de equipo, Norris no podrá sentenciar el título hasta Abu Dhabi. Sin embargo, Verstappen si que se puede quedar fuera de la pelea si cruza la línea de meta por detrás de Lando.

Es importante destacar que Verstappen ha montado un motor antiguo para esta carrera. Red Bull asegura que es por cuestiones de fiabilidad. Aún así, Max ya está con el cuchillo entre los dientes para tratar de poner en serios apuros a los McLaren, que no se pueden permitir fallar

Batalla a tres por el título y los tres ocupan las primeras posiciones en la parrilla de salida. La pole es de Piastri, le sigue Norris y ya en segunda línea saldrá Verstappen

¡La carrera está a punto de comenzar! Menos de cinco minutos para que inicie la penúltima cita de esta temporada y máxima tensión en ella. Lando Norris puede ser campeón del mundo, Verstappen no tiene nada que perder y Piastri ha vuelto con más fuerzas que nunca.

Nervios a flor de piel en Qatar. Los pilotos ya están en sus monoplazas y han montado neumático medio la mayoría de la parrilla.

Son las 17:00 y los pilotos inician la vuelta de formación. Cuando se coloquen en sus cajones, dará inicio la carrera.

Verstappen sale bien y ya ha superado a Lando Norris. El británico muy prudente sin meterse en peleas y el neerlandés haciendo lo necesario para seguir con vida en la pelea por el Mundial. Piastri mantiene la pole

Los McLaren no han querido arriesgar. Piastri ha hecho una buena salida para mantenerse líder de la parrilla y Norris no ha querido luchar contra Verstappen y se queda con la tercera plaza.

Esta carrera, e incluso el Mundial, se puede decidir desde el muro. Carrera de gestión y con los McLaren con mayor ritmo que el Red Bull. Habrá que ver las estrategias de cada equipo

Ya empieza el 'espectáculo' típico de Qatar. Carrera muy parada y sin peleas en pista. Por ello decíamos que era fundamental la clasificación en este trazado. Será una carrera en la que las estrategias sean fundamentales

Russell, que salía cuarto, ha caído hasta la séptima posición mientras que Kimi Antonelli, su compañero en Mercedes, es quién se queda con su lugar

Piastri está marcando distancias como líder de la parrilla. Ya saca más de dos segundos a Verstappen, quién también tiene lejos a Norris.

Nico Hulkenberg se choca y los comisarios sacan el coche de seguridad. Gasly también tiene problemas porque ha pinchado.

Todos los pilotos, menos los McLaren y Ocon, han decidido parar en boxes aprovechando el coche de seguridad. Decisión muy arriesgada de los papaya

El coche de seguridad se mantiene en pista. Fernando Alonso es sexto, por detrás de Antonelli, y Carlos Sainz se coloca cuarto

El problema está en que los papaya dejan su actuación en esta carrera en manos del azar, rezando por otro coche de seguridad,

Decisión muy arriesgada de McLaren , que aún es difícil de comprender. Norris les dice por radio que deberían haber entrado pero el equipo le contesta que el resto de equipos han perdido su flexibilidad.

Así ya les ha puesto su propio equipo , que apuestan por una estrategia muy arriesgada

Piastri tira fuerte en la relanzada tras la marcha del coche se seguridad. Verstappen va como un loco, y con neumático nuevo, a por ellos, pero por lo pronto sin ponerles en apuro.

Si no logran esta ventaja, que es muy muy complicada, saldrán en tráfico y Verstappen les hará un undercut

Los McLaren empiezan a empujar. Necesitan sacar 26 segundos al resto de la parrilla en 13 vueltas , puesto que los neumáticos durarán hasta la vuelta 25 aproximadamente.

Si no lo consiguen, se colocarán detrás de Verstappen en un circuito en el que es muy difícil adelantar

Vuelve la normalidad a Losail . No hay luchas en pista y se mantienen las posiciones. El reto más grande lo tienen los McLaren, que necesitan sacar una ventaja muy amplia respecto al resto de la parrilla.

A la espera de un nuevo Safety Car, al que se acogen los McLaren para su estrategia funcione, la pista está muy tranquila. Recordamos posiciones: Piastri lidera, Norris le sigue pero de lejos, y justo por detrás Verstappen , que marca el ritmo.

La FIA por lo menos se está entreteniendo más, que no deja de sacar avisos sobre investigaciones a los pilotos por los límites de pista. De momento sin sanción, sólo ha habido una bandera blanca y negra para Gasly por reincorporarse de forma peligrosa, pero va el último,

Avisan a Norris que se abre la ventana de boxes y ahora mismo, si paran, saldrían muy atrás. La parte positiva para ellos es que el piloto español está organizando un trenecito que ralentiza a los pilotos de detrás

Vuelta 23 y los McLaren van a tener que parar pronto. Tal y como se está viendo en la carrera, el equipo británico la ha liado y le van a regalar la victoria a Max Verstappen para meterle de nuevo en el Mundial

Vuelta 24 y McLaren para al líder de la carrera, Oscar Piastri. Norris se queda fuera y entrará en la siguiente. El australiano sale justo delante de Fernando Alonso, el quinto

McLaren salva la papeleta de la parada , saliendo justo cuarto y quinto por delante de Fernando Alonso y del trenecito. Sin embargo, la estrategia sigue siendo muy arriesgada y Max Verstappen ya lidera la carrera

McLaren se la juega a un nuevo Safety Car, pero que salga en las últimas vueltas. Los otros monoplazas, que recordamos que pararon en la vuelta 7, deben entrar sobre la vuelta 32 y ya van por la 30.

Piastri ya adelanta a Kimi Antonelli, al que se tira como un misil, y ya va a por Carlos Sainz. El australiano tiene mucho ritmo en la carrera pero también muchos pilotos por delante

El neerlandés abre la ventana de paradas, evita el tráfico y Red Bull no falla para no meterle en líos. El tetracampeón ya busca la victoria

Los pilotos ya entran nuevamente a cambiar los neumáticos y los McLaren vuelven a tomar el liderato. Sin embargo, están en sus propias manos. Tanto Piastri como Norris tienen que volar para abrir distancias y que en la siguiente parada no pierdan posiciones

Todo apunta a que el británico va a quedar por detrás tanto de Piastri como de Verstappen, dejando el campeonato muy abierto para la última carrera

Piastri está cumpliendo con los objetivos que McLaren le ha pedido para que su estrategia funcione , y aún así hace aguas. El problema es que Norris, que es el líder del campeonato, no tiene el ritmo.

Norris está perdiendo mucho ritmo en Losail, de hecho Verstappen ya le está recortando tiempo. Y el gran beneficiado, además de Piastri y el propio Max, está siendo Carlos Sainz, que tiene opciones reales de podio.

El piloto español estaba marcando un buen ritmo pero ha hecho un trompo y ha caído hasta la octava posición

El australiano sabe que tiene muy buen ritmo y opta por entrar ya y perseguir a sus rivales en pista. Norris se queda fuera pero está sufriendo demasiado, con Verstappen que ya trata de darle caza en el circuito

El británico estaba frenando a Verstappen, que vuelve a ser el líder de la carrera, pero necesitaba entrar. Se complican sus opciones de ser campeón del mundo, cayendo hasta la quinta posición en Losail.

Con Verstappen primer y Piastri segundo, Sainz ocupa la tercera posición y Norris, que es la principal amenaza, es quinto pero con un ritmo muy flojo. El español pide por radio que le dejen luchar por este podio.

Sólo quedan 7 vueltas para el final de esta carrera y Verstappen tiene la victoria en su bolsillo. Piastri está a 12 segundos. Por detrás de él, el mago en este circuito de Losail, Carlos Sainz.

El piloto español empieza a sufrir y a perder ritmo frente a Kimi Antonelli. El piloto de Williams estaba luchando por ese podio y deberá mantener el ritmo en las últimas cinco vueltas

¡Pincha Hadjar! Estaba séptimo y es Fernando Alonso el que se coloca en esta posición. Mientras tanto, Antonelli lucha contra Sainz por el podio a falta de una última vuelta

Carlos Sainz defiende el podio contra Lando Norris, que debe luchar contra uñas y dientes por esos puntos tan importantes para el campeonato

El piloto de Red Bull conquista una importante victoria que le acerca al título, en una carrera en la que ha superado a los McLaren que tenían mucho mejor ritmo. Piastri segundo y Norris cuarto

Sólo 12 puntos le separan del liderato del campeonato y Verstappen ya sabe lo que es ganar un Mundial bajo la presión en la última carrera en Abu Dhabi

Impresionante también la victoria de Verstappen. Error claro de McLaren pero sin olvidar el carrerón que ha hecho el neerlandés, que ya es segundo el el campeonato.

Suena el himno de los Países Bajos en honor a Max Verstappen. Caras muy largas en McLaren, especialmente en Piastri, que ha hecho su mejor fin de semana desde hace meses y aún así ha caído hasta la tercera plaza en el Mundial.

Os dejamos la crónica de esta carrera en la que la estrategia ha sido clave.

Dentro de 7 días se decidirá al campeón del mundo de esta temporada de Fórmula 1. Lando Norris llega líder y Max Verstappen ya es segundo, sólo a 12 puntos de diferencia, con Piastri también con opciones siendo el tercero .

Nos despedimos hasta el próximo domingo, en el que el GP de Abu Dhabi decidirá al campeón del mundo de esta temporada

La temporada de Fórmula 1 está llegando a su fin y el Mundial aún está por decidir. Por ello, el Gran Premio de Qatar va a ser una cita clave para el devenir del campeonato. En primer lugar, porque es la penúltima del año, a la que Lando Norris llega con cierta ventaja sobre Oscar Piastri y Max Verstappen, que no debe perder en Losail si no quiere verse en un apuro en Abu Dhabi.

Especialmente importante va a ser Qatar ya que reparte más puntos de los habituales, con Piastri logrando la victoria en al sprint para acercarse a su compañero de equipo. Además, en este trazado el McLaren responde mejor que el Red Bull, por lo que el piloto británico no puede permitirse fallar si quiere llegar a la última cita con esa ventaja en la pela por el título, o incluso cerrarlo en Losail. Sin embargo, Max Verstappen ya ha demostrado que nunca se le puede dar por muerto y si hay alguien que llega con el cuchillo entre los dientes es él. Pero Oscar Piastri tampoco ha dicho su última palabra, que sale desde la 'pole'.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, lanzados a por los puntos en el Qatar

Los pilotos españoles han hecho un gran trabajo en la clasificación para esta carrera y tienen grandes oportunidades de sumar puntos importantes para el final del campeonato. Carlos Sainz y Fernando Alonso partirán desde la séptima y octava posición respectivamente.

El piloto de Aston Martin hizo una clasificación un poco más floja que el para la sprint, desde donde partió en el cuarto lugar. Aún así, vuelve a sacar mucho rendimiento del AMR25 y lo coloca en buen puesto de salida. Por su parte, Sainz con el Williams es más fuerte e intentará sacar los puntos necesarios para meterse en el Top 10 de la clasificación general.

Dónde ver por TV y online la carrera sprint del GP de Qatar de F1

