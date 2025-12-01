Alonso apuesta por la neutralidad en la pelea por el Mundial

El asturiano no se aventura a elegir ganador para el GP de Abu Dhabi 2025, asegurando que esta ''será genial para el deporte y sobre todo para los tres'' candidatos entre los que se decide el Mundial

El Mundial de esta temporada de Fórmula 1 se decidirá en Abu Dhabi en el fin de semana del 5 al 7 de diciembre. Una lucha bastante reñida, con los dos McLaren y Verstappen en la órbita para conseguir el título. Una diferencia de apenas doce puntos entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Priasti, lo que desata las diferentes combinaciones para hacerse con la victoria. Fernando Alonso está alejado de al pelea por el título, pero no dudó en valorar el sino que deparará el domingo al Gran Premio de Abu Dhabi.

Norris, Verstappen o Priasti, esa es la cuestión

Llegados a este punto, cualquier opción es válida y puede pasar cualquier cosa, aunque el de Aston Martin no quiso apuntar a quien podría ser el posible ganador en Emiratos Árabes cuando le preguntaron tras la carrera de Qatar: ''Ahora mismo están ahí, es increíble. Fue McLaren un poco más rápido, pero las circunstancias siempre influyen... y ahora Abu Dhabi. Será genial para el deporte y sobre todo para los tres''.

Lando Norris es el que objetivamente lo tiene más fácil, mientras que Verstappen buscará el golpe que le haga alzarse con el título. Piatri es el que cuenta con la situación más descabellada, ya que sus opciones pasan por salir victorioso en la carrera y que Lando Norris acabe sexto o peor. Nada es imposible, aunque Alonso se mantiene firme en su decisión de no apostar por ninguno: ''Los tres merecen, en cierto modo, ser campeones. Estaré en el coche, bueno, yo espero estarlo, y si no, vendré aquí y lo veré con vosotros'', indicaba a la prensa.

Una buena semana para Fernando Alonso

El domingo Alonso cerró la semana con un buen sprint, terminando en una séptima posición en Qatar donde no es fácil adelantar. Los años de experiencia hablaron y gracias al puñado de puntos que sumó, se colocó en una duodécima posición con 48 puntos. A pesar de que el asturiano ya no compite por el título, el próximo domingo buscará añadir a la clasificación algunos puntos.

La del próximo fin de semana en el cierre del Mundial de Fórmula 1 en el circuito Yas Marina se decidirá la pelea por el título, teniendo en cuenta que todavía no hay nada definido y que cualquier detalle puede determinar al campeón. Y aunque el piloto español de Aston Martin no esté en esta lucha, seguro que vivirá con intensidad una de las clasificaciones mundiales más apretadas de los últimos tiempos.