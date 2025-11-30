Lando Norris calienta la pelea con Max Verstappen: “Hay veces que sabe lo que dice, pero otras no tiene ni idea”

Lando Norris puede ser campeón del mundo si gana esta tarde en Losail, un triunfo para el que tendría que superar a su compañero Oscar Piastri, el más fuerte hasta ahora en el trazado catarí, pero mientras ha aprovechado para chocar con Max Verstappen

Cuando en el inicio de la Q3 Lando Norris destrozó el récord de la pista de Losail, todo parecía hecho para salir en primera posición y a partir de ahí, en un trazado en el que adelantar no es nada fácil, marchar hacia una victoria que tiene doble premio para él, pues si acaba en primera posición será automáticamente campeón del mundo de Formula 1, independientemente de lo que pase la semana que viene en Arabia Saudí. Pero Oscar Piastri se inventó una genialidad en la última vuelta, lo que sumado a un error del británico, le mandó a la segunda plaza, desde la que tratará de sorprender al australiano.

Lando tuvo que abortar su vuelta por subviraje, mientras que su compañero ha pilotado bien y a él no le salió del todo bien. Por eso partirá segundo, pero no descarta a nadie en la pelea. "Tenemos ritmo, pero los demás rivales siempre tiene oportunidades al inicio. Todavía podemos ver qué mejorar y estoy contento". Aunque sabe la dificultad de la pista, especialmente para adelantar, lo que le puede complicar las cosas, pero a la vez disminuye la presión que le pueda hacer por detrás Max Verstappen: “Es imposible seguir de cerca en este tipo de circuito. Al final, solo entiendes cómo conducir mejor el coche y poder mantenerlo al límite”.

Como su gran fuerte de cara a la carrera es que tiene ritmo, pero tendrá que tener especial cuidado en la salida, donde más opciones hay de que le pasen, en uno de los momentos donde más vulnerable puede ser el líder: “Los demás rivales siempre tiene oportunidades al inicio. Todavía podemos ver qué mejorar y estoy contento”.

Declaraciones cruzadas con Max Verstappen

Más allá de la pugna en pista, Max Verstappen y Lando Norris se la han llevado también a los micrófonos, pues los dos han sido muy vehementes, aunque viene de lejos, cuando el neerlandés dijo que él con un McLaren habría sido campeón del mundo hace varias carreras. Pero Norris no se ha quedado en silencio y le ha contestado duramente: "Es libre de decir lo que quiera. Se lo ha ganado, tiene cuatro mundiales y le tengo respeto. Hay veces que sabe lo que dice, pero otras no tiene ni idea". Y es que para él esta "es la forma de actuar de Red Bull: una naturaleza agresiva y diciendo tonterías", mientras ellos van a lo suyo: "Nos centramos en lo nuestro. Él quizá lo habría conseguido, pero nunca lo sabremos".