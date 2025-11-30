Piastri frota la lámpara en el momento clave: “La vuelta más divertida de mi vida”

Tras muchas carreras sufriendo más de la cuenta y perdiendo su ventaja en el mundial, el mejor Oscar Piastri ha vuelto este fin de semana en Qatar, donde está siendo el más fuerte

Hay un genio suelto en el circuito de Losail, viene de las antípodas y viste de naranja, se trata de Oscar Piastri, que se está agarrando a las opciones que le quedan para ser campeón del mundo. Tras unas carreras en las que su sufrimiento ha sido patente, perdiendo toda la ventaja que tenía en la general a favor de su compañero Lando Norris, al fin se ha reencontrado con el nivel que le llevó a ser el gran candidato al título. Ganó la carrera sprint desde la pole y en la clasificación para el domingo hizo magia, destrozando el récord de la pista.

La pelea contra Norris ha sido una constante todo el año, tienen el mejor coche y lo usan a su favor, pero esta vez quien ha dominado ha sido el ‘aussie’, con una vuelta perfecta en el último momento, cuando parecía que lo que había hecho Norris en el primer intento, un tremendo 1:19:6, le iba a servir para salir primero e ir a por el título. El 81 ha definido esto como uno de los mejores momentos de su carrera en una clasificación: "Es la vuelta en la que más me ha divertido conducir un Fórmula 1. Quizá no es mi mejor vuelta, pero sí una de las mejores. En Qatar es fácil tirar a la basura una vuelta, así que estoy orgulloso".

Ahora es consciente de que tiene “la mejor oportunidad” al partir desde la pole, pero a la vez le puede lastrar el tener que dar máximo 25 vueltas con cada neumático, así que tendrán que pasar 2 veces por boxes, arriesgándose a recibir ataques por detrás, así que tratará de “tirar con todo con el límite de vueltas en el neumático".

Todo va bien y se puede esperar acción

El joven piloto ‘aussie’ es consciente de que todo va muy bien en su McLaren y si hay que tocar algo para la carrera no son más que “pequeños detalles” pues el trabajo el importante ya está hecho. Sin embargo, si que la preocupación es por lo que viene por detrás. Para empezar Norris, 2º, aunque en su caso es bastante complicado pensar en que se pase de agresivo. Todo lo contrario que el tercero en discordia, un Max Verstappen que parte desde el lado limpio y va a ser un obús tratando de presionar a los dos pilotos de Woking, pues no le queda otra.