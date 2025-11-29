Carlos Sainz va a la guerra en Losail

Carlos Sainz no tenía apenas expectativas este fin de semana en Qatar, sin embargo, con el paso de las sesiones ha ido a más y saldrá 7º en la carrera dominical, por lo que ya no descarta nada y quiere ir a por un gran resultado

Las expectativas de Carlos Sainz en el Gran Premio de Qatar no eran ni mucho menos buenas. El de Losail no debería ser una pista que le venga bien a su Williams, sin embargo, para el madrileño esto no ha sido más que un acicate. Después de un muy buen 8º puesto en la sprint, en la clasificación, el momento clave, ha vuelto a colarse en la Q3 y en ella, pese a problemas varios que le han lastrado, perdiendo la opción de haber acabado incluso más arriba, ha terminado 7º. Y quiere más, ya que no se cierra a pelear por estar más arriba.

Todo cambió cuando en la Q3 una pegatina del box se le quedó en el neumático y le fastidió ese primer intento, sobre todo porque le generó una tensión innecesario. Aunque tras la bandera roja que provocó, supo darle la vuelta y luego en el último tiro no falló, aunque pudo ser mejor, y es lo pasó mal: "Las ruedas estaban forradas en plástico. Pasé cuatro curvas muy malas, creía que ahí me quedaba. Son mil caballos y no ea nada divertido". Pero supo pasar el mal trago: "No ayudó a la tensión y nervios. Nos dañó la carrocería, lo reparamos y nos afectó. Séptimo a décima y media de Hadjar. Y era difícil de bajar, desde la Q2 no podía conseguir un tiempo menor al 20,2".

Está contento, pero quiere más

Por ahora ya se puede decir que ha tenido un muy buen Gran Premio, especialmente con las malas expectativas con las que llegaba antes de subirse al coche, pero ya les ha dado la vuelta y como poco, espera seguir así y asegurar su puesto, aprovechando lo difícil que es adelantar en Losail. "Buenas vueltas en la SQ, buena carrera sprint. Y con problemas de suelo, graining, gasolina... estoy contento del punto, y el séptimo de la carrera lo firmo y con creces".

No obstante, son 57 vueltas y todo puede pasar, así que un piloto tan competitivo como él ni mucho menos se cierra a rematar un gran resultado, primero a por los de su guerra con el Racing Bull que tiene por delante: “Queremos ganar esa mini-carrera con Hadjar para confirmar y consolidar el quinto del campeonato"; y luego incluso planteando un desafío mayor si la suerte le sonríe: “Es una muy buena ocasión si pasa algo delante. Verstappen sale en el lado limpio, con rebufo, viento en contra... y se puede tirar".