Carlos Sainz se queda a medias en Qatar

Carlos Sainz se ha colado entre los 10 mejores en la clasificación al sprint del Gran Premio de Qatar, sin embargo, lejos de estar contento se veía en una posición más alta que el 8º que ha conseguido

Carlos Sainz no era ni mucho menos optimista con el Williams en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, de hecho dejó claro que no se veía logrando un buen resultado, pero este viernes ha conseguido darle la vuelta y en las primeras sesiones en el circuito de Losail ha demostrando que estaba equivocado. Primero avisando en los únicos libres del fin de semana y después, ya cuando cada vuelta cuenta, acabando en una meritoria 8ª plaza en la clasificación al sprint. Sin embargo, no ha terminado contento, pues cree que estaba para más y podía haberse colado entre los mejores.

Si algo hay que destacar de esta clasificación para la carrera corta es la igualdad, pues los puestos de honor se han movido en apenas centésimas. De hecho, Sainz ha confesado que “acabar octavos es una pena" porque cree que "podía haber arañado alguna posición más”, aunque a la vez está esperanzado de cara a lo que queda de fin de semana, lo que cambia por completo las expectativas que tenía antes del la puesta en marcha del Gran Premio. Y es que sobre el papel Lusail debería ser un circuito muy complicado para el Williams, pero tanto él como su compañero Alex Albon han estado entre los más rápidos.

Un experimento que ha salido bien

Los motivos de que de repente todo fluya es que se han puesto creativos en el garaje y han ido totalmente en contra de lo establecidos, lo que les ha salido a la perfección: ”Hemos experimentado con la configuración del coche, y hemos optado por una configuración que nunca hubiéramos puesto y nos hemos adaptado a este estilo de curva, y parece que el coche está funcionando. Así que estoy contento de que el equipo siga experimentando, de que sigamos empujando, y como aprendizaje para mí también. Cuando probamos configuraciones radicales o grandes diferencias, creo que aprendo mucho del coche y del equipo y de cómo responden ambos. Y este fin de semana hasta ahora es un experimento positivo en ese aspecto".

No obstante, lo que esperaba Sainz de este fin de semana es sobre todo "tratar de mejorar en estas pistas malas para aprender para 2026" y por ahora lo ha conseguido, más allá de lo que sea capaz de conseguir el resto de lass sesiones, donde una vez que el resto de equipos hacen sus modificaciones puede hacer caer algunos puestos a los de Grove.