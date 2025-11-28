Carlos Sainz ofrece su solución tras la cumbre de pilotos en Qatar

El piloto madrileño ha comentado la reunión que mantuvieron ayer jueves por la noche en tierras qataríes para poner fin a toda la polémica existente con las directrices de conducción en la Fórmula 1

Qatar 2025 será recordado ya por una cumbre extraordinaria de pilotos para intentar cambiar la Fórmula 1. Se reunieron para intentar modificar las Directrices sobre Normas de Conducción en la F1, tras las múltiples polémicas que se han generado este curso y las distintas sanciones aplicadas en similares casos.

Y aunque en estos dos últimos certámenes la FIA ya ha anunciado que no habrá ningún cambio, algo novedoso podría salir de esta reunión mantenida en la tarde-noche de ayer jueves en Losail. El debate giró en torno a las directrices sobre normas de conducción y la disparidad de criterios que existen en cada certamen según los comisarios que estén en ellos es lo que quieren todos evitar.

Cabe recordar que las directrices no son reglas, pero sí puntos de referencia para los comisarios. Y son muchos los pilotos que piensan que las decisiones deben ser tomadas teniendo más en cuenta la física y la práctica de las carreras que lo que esté escrito en dicho manual. "Hoy nos estamos ciñendo al manual. Y eso hace que a veces sea difícil tener sentido común en situaciones específicas". Explicó Charles Leclerc justo antes de reunirse con sus compañeros de profesión.

En dicha cumbre, uno de los más activos fue Carlos Sainz, el mismo que confesó que llevarían a cabo este cónclave y que defendió a Oscar Piastri de su incidente en Brasil con Antonelli por el que le sancionaron con diez segundos. Y tras la reunión mantenida, el madrileño ha comentado sus impresiones al respecto en una entrevista concedida a los compañeros de Motorsport.com.

En primer lugar, ha sugerido la inclusión de dos o tres ex pilotos recientes de Fórmula 1 en el panel de comisarios: "He visto algunos análisis de muchos de los incidentes, y creo que en algunos estaba Karun Chandhok, en otros Jolyon Palmer, y en otros Anthony Davidson. Cada vez que veo este análisis que hacen y el veredicto que dan pilotos que han estado corriendo recientemente, creo que hacen un análisis muy bueno y asignan la culpa correctamente la mayor parte del tiempo a quien realmente la tiene, o si en realidad es solo un incidente de carrera".

En este mismo sentido, el piloto de Williams ha comentado su propuesta: "Mi ideal para el futuro es no tener directrices y contar con personas que sean capaces de juzgar este tipo de incidentes, tal y como hacen estas tres personas que acabo de mencionar después de las carreras. De nuevo, esto es solo mi opinión, pero estoy bastante impresionado por el trabajo que realizan algunas de las emisiones después de una carrera con este análisis en profundidad de cada incidente y cómo asignan la culpa o no en cada escenario".

Y no tiene dudas de que el porcentaje de acierto con ellos sería mucho mayor que el de ahora: "Creo que ese es un nivel de análisis y un nivel de capacidad como comisario, si quieres llamarlo así, que es de muy alto nivel. Probablemente no signifique que estemos de acuerdo al 100% con los casos que estos tres ex pilotos evalúan, pero creo que muchas veces están muy cerca de acertar un 90%. Realmente siento que ellos entendieron lo que pasó en ese incidente y el juicio que tomaron. Y esto no significa que los comisarios no hagan un buen trabajo, solo que lo que veo después de la carrera por parte de estas personas es realmente de un nivel muy alto. Creo que sin directrices podrían juzgar cada decisión correctamente y no habría sesgos ni nada por el estilo".

Después de este primer paso que han dado, Carlos es consciente que esta revolución acaba de comenzar y queda mucho por andar todavía para conseguir el propósito deseado. Sobre todo, porque, por ahora, las dos partes no se ponen de acuerdo a la hora de juzgas algunas decisiones que se han tomado este mismo curso: "Creo que primero necesitamos sentarnos juntos, analizar varios de los incidentes, y creo que ha habido bastante división de opiniones entre pilotos, comisarios de la FIA, solo diferentes formas de juzgar distintos incidentes. Creo que este año ha habido bastante confusión respecto a algunos de ellos. Necesitamos sentarnos y repasarlos, analizarlos con calma y sin estar en el calor del momento".