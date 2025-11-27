Lando Norris llega con el cuchillo a Losail: “Vamos a arriesgar”

Los 24 puntos que tiene sobre Max Verstappen y Oscar Piastri ponen a Lando Norris en una gran posición para ser campeón del mundo de Fórmula 1, sin embargo, el británico es consciente de que no puede especular en el Gran Premio de Qatar

Un fin de semana que puede valer un título de campeón del mundo de Fórmula 1, es decir, lo que le daría sentido a toda una carrera deportiva. Eso es lo que va a vivir Lando Norris este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, donde ha llegado con 24 puntos de ventaja sobre Max Verstappen y Oscar Piastri, por lo que depende de sí mismo para lograr la corona. Eso sí, tras el varapalo de la descalificación en Las Vegas, con la que casi sería campeón, el británico no puede fallar, aunque es consciente de que tampoco se puede pasar de timorato.

Norris fue noticia en Las Vegas por su exceso de agresividad en la salida, cuando se centró tanto en el Red Bull del neerlandés que casi arruina su carrera, aunque al final pudo reconducir la situación hasta acabar en la segunda plaza, pese a que al final lo perdió todo. No obstante, es consciente de que ese es el único camino para poder levantar el título a final de temporada, el de mantenerse al máximo y tratar de superar a sus principales rivales: ”Queremos ganar estas últimas carreras y todavía necesitamos llevar todo al límite como siempre. Lo haces porque Red Bull es igual de rápido así que si no ponemos las cosas en las condiciones adecuadas, serán más rápidos que nosotros y ganarán”.

Seguir como hasta ahora

Pese a todo, la ventaja es de 24 puntos, es decir, la misma con la que partía sobre Piastri en Las Vegas, aunque si ha decrecido con el de Hessalt, con quien podría gozar de 44 puntos, lo que con 54 en juego casi le descartaría de la pelea. Lo que eso sí, no cambia mucho las cosas para el 4: “No hay nada que deba cambiar por parte de nadie. Lo tratamos a él (Verstappen) y a Red Bull como un gran equipo y un gran competidor durante toda la temporada”.

Pese a no haber estado en esta situación hasta ahora, los nervios no van a ser un factor que le lastre, puesto que sigue siendo el mismo piloto tranquilo que lleva todo el año peleando, tanto en el mando de la clasificación como ahora, o por detrás como hace unos meses: “Me siento relajado, me siento tan relajado como antes, cuando estaba a 35 puntos del líder, y siento lo mismo cuando estoy 24 puntos por delante, así que esa es mi fortaleza por ahora, a falta de dos carreras".