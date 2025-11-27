Verstappen le pone picante al mundial: “McLaren no puede permitirse ningún fallo más”

El error de McLaren en Las Vegas ha abierto a lo grande el mundial de Fórmula 1, algo que el mismo Jos Verstappen califica de una gran “metedura de pata” que le da alas a su hijo para seguir en la pelea por el título

El mundial de Fórmula 1 está más vivo que nunca después de todo un año de vaivenes, pues ha llegado a los dos últimos grandes premios con la lucha al rojo vivo entre Max Verstappen y Oscar Piastri, que están a tan solo 24 puntos de Lando Norris. Está igualad se debe en gran medida a lo que pasó en Las Vegas, cuando tras la carrera los dos McLaren fueron descalificados, abriendo a lo grande la clasificación, puesto que sin esta decisión de los comisarios, ahora mismo Norris tendría más de medio título en el bolsillo, pues su ventaja ascendería a más de la mitad de los puntos en juego.

58 puntos, eso es lo que queda por repartirse entre Catar, donde la carrera al sprint será clave de cara a lo que suceda el resto del fin de semana; y a Abu Dhabi, que cuatro años después se postula de nuevo para dirimir el título, al estilo de lo que sufrió Lewis Hamilton cuando el adelantamiento de Verstappen en la última vuelta le dejó sin el récord de títulos mundiales. Y ahora, pese a estar muy lejos, el cuatro veces campeón ha llegado con vida a esta cita, y además, tras el palo de los papaya, claramente con la flecha para arriba.

Y es que el error que cometieron en el equipo de Woking les puede costar un título, algo que ha dejado muy claro el padre de Max, el ex piloto del Gran Circo Jos Verstappen, que considera que se les ha acabado el crédito tras fallar tan drásticamente: ”Es una metedura de pata enorme. ¿Por qué iban a forzar tanto el límite? Puede ser que fuera un error o quizás tuvieron que hacerlo porque, de lo contrario el coche no rendiría tan bien”.

Arrastrar los problemas

El padre de Max ha recalcado que ahora mismo el problema del equipo es que de cara a las dos cruciales carreras que restan van a estar más nerviosos, lo que puede llevarles incluso a cometer más errores, justo cuando no deben: "McLaren no puede permitirse ningún fallo más. Ahora estarán más nerviosos". El más beneficiado es sin duda el de Red Bull, que se sabía fuera de la guerra, pero ahora ha recibido "un extra de energía positiva" que le mete de lleno en una pelea para la que parecía descartado, ya no ahora, si no hace unos meses, cuando inició su deriva triunfal de la segunda parte del curso.