El lastre de Oscar Piastri para ser campeón del mundo de Fórmula 1

El mundial de Fórmula 1 ha llegado más vivo que nunca a las dos últimas carreras, pero hay un piloto que lo tiene más complicado que sus rivales, Oscar Piastri, quien aún tiene que ceder su coche a un novato en los libres de uno de los Grandes Premios

Dos Grandes Premios, eso es lo que le queda al mundial de Fórmula 1, que ha llegado más vivo que nunca a su final, en el que Catar y Abu Dhabi serán jueces y parte de la decisión. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri son los protagonistas de esta lucha en la que el británico cuenta con la ventaja de tener 24 puntos de ventaja sobre ambos. Sin embargo, tras la descalificación de ambos McLaren en Las Vegas, ahora mismo todo puede pasar y no hay ni mucho menos nada decidido. Aunque eso sí, el australiano tiene un pequeño hándicap que le va a lastrar.

Piastri había sido en la primera parte del año el mejor, al punto de que dominó con puño de hierro y parecía tener en su mano la corona. Pero nada más lejos de la realidad, ya que poco a poco fue perdiendo al ventaja y ahora mismo es de los tres el que sobre el papel tiene menos opciones. No obstante, pese a estar lejos de su compañero si que sigue con vida. El problema es que por las normas del campeonato va a tener un pequeño lastre. No en Catar, pero si en Abu Dhabi, ya que tendrá que ceder su coche durante los libres 1 a un novato.

Por la norma que establece que a lo largo del calendario en dos GPs tienen que subirse ‘rookies’ durante los primeros libres, el australiano no estará en su coche en la primera sesión previa a la última carrera del año. En ella estará Pato O’Ward, que será el encargado de empezar a testar el monoplaza papaya. En Monza fue Alex Dunne quien hizo la primera de las cesiones. Por su parte, tanto Norris como Verstappen ya han cumplido ambas y estarán desde el inicio.

Catar es otra historia

Mientras que en Abu Dhabi si que se dará esta diferencia, la realidad es que en Catar no tendrá nada que ver. El fin de semana en Losail tiene la peculiaridad de que tiene la última carrera sprint del año, con lo que eso conlleva, ya que tan solo habrá una sesión de prueba antes de la ‘qualy’ sprint. Así el sábado será clave, primero con la propia carrera corta y después con la clasificación para la cita del domingo, en la que se repartirán 25 puntos claves de cara a que esté o no abierto el título en Abu Dhabi.