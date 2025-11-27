Los neumáticos ponen patas arriba el GP de Qatar

Pirelli ha fijado el máximo de vueltas de cada neumático en 25 vueltas para Qatar, por lo que habrá que hacer mínimo 2 paradas en Losail, lo que abre y mucho el abanico de opciones en la penúltima carrera del año

Las paradas en boxes siempre son claves en los grandes premios de Fórmula 1, sin embargo, en el GP de Qatar lo van a ser incluso más, pues por la nueva norma que viene de Pirelli, y que obliga a que al menos haya dos pasos por el garaje, cambia mucho lo que podemos esperar de la carrera larga de Losail el domingo. Y es que choca frontalmente con una de las grandes fuerzas de los McLaren, el cuidado de los neumáticos, por lo que le abre una vía a Max Verstappen para así poder tener algo de margen sobre los papaya.

La carrera tendrá 57 vueltas y al haberse fijado en 25 el límite de cada juego de gomas, mínimo habría dos pasos por boxes, que eso sí, son menos que los tres obligatorios de 2023 en esta misma pista. Quien más perjudicado sale de esto es McLaren, pues los de Woking tenían una muy buena oportunidad para hacer uso de su gran ritmo de carrera y el cuidado que hacen de los neumáticos, pero con esta nueva regla esto se limita y ahora Verstappen tendrá una gran oportunidad para acercarse a Norris y Piastri e incluso, superarlos, de lo que depende gran parte de sus opciones titulares.

Norris y Piastri en principio deberían dominar, pero lo cierto es que el neerlandés viene de ganar en los dos últimos años en Losail, por lo que todo se va a jugar desde el sábado. Aunque eso sí, especialmente Norris no podrá arriesgar en exceso, pues los 24 puntos de renta que tiene sobre su ventaja sobre sus perseguidores le hacen que con quedar por delante de ellos el domingo, casi con total seguridad podría acercarse al título, pero si falla, todo quedará más que abierto en Abu Dhabi

Los pianos, clave

En Qatar los pianos siempre han sido muy importantes, al principio porque eran muy cortantes y suponían un problema serio para los neumáticos, mientras que ahora son uno de los más planos del calendario. Esto va a evitar a McLaren un problema similar al de Las Vegas con el patín de su suelo, por lo que ahora tanto Lando Norris como Oscar Piastri no tendrán problemas en apurar al máximo. Aún así, el factor de los nervios que traen los papaya tras este error no es ni mucho menos favorable en un contexto como el catarí, con más paradas en boxes, es decir, más oportunidades de fallar.