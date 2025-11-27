Carlos Sainz tira la toalla antes de empezar en Qatar

El madrileño no cree que en Losail pueda obtener buenos resultados por el perfil que tiene el propio trazado. Se muestra realista con las características de su monoplaza

Ahora que falta muy poco para que concluya, si Carlos Sainz tuviera que describir con una palabra su temporada seguro que usaría el término 'irregular'. El madrileño, en su estreno con Williams, ha vivido un curso lleno de problemas, altibajos y algunas buenas actuaciones. Sin embargo, los frutos obtenidos han sido escasos. Sólo un podio en lo que va del presente ejercicio, en Bakú, y una gran 'Qualy' en Las Vegas.

Y ahora que el Gran Circo llega a Qatar, Sainz se muestra realista con sus posibilidades. Ve con pesimismo esta parada en el calendario, tanto por las características del trazado como por las cualidades de su monoplaza: "Parece que somos los más lentos en las curvas rápidas, esas curvas de 150 o 200 km/h, esas curvas de 4ª, 5ª, o 6! velocidad. Vemos los datos del GPS en cada circuito y solemos ser unos de los más lentos y en Qatar solo hay ese tipo de curvas. Así que, a no ser que encontremos algo mágico en la configuración que cambie mucho el coche en las curvas rápidas, me temo que será uno de los fines de semana más complicados de la temporada".

En este Media Day, el piloto español se mostró satisfecho con el último certamen, el disputado en Las Vegas: "Empecé 3º por una 'Qualy' alocada, en el momento que supe que la carrera iba a ser sobre seco, lo normal era irse hacia atrás viendo los coches que estaban a mi alrededor".

A falta de 58 puntos aún por disputarse, Carlos Sainz espera, al menos, poder colarse en el top-10. Ahora mismo es undécimo con 48 puntos, a uno del alemán Hulkenberg y a tres del francés Hadjar. Y pese a que no será el escenario idea para ellos, quiere extraer cosas positivas para ellos: "Es una buena oportunidad para mí y el equipo para aprender el por qué somos lentos o débiles en este tipo de curvas, por qué no le gustan a nuestro coche este tipo de curvas".

Asimismo, se ha manifestado sobre el límite de 25 vueltas por neumático en Qatar: "Es una cosa temporal, no creo que vaya a funcionar en el futuro el imponer esas dos paradas. He visto comentarios diciendo que las carreras son mejores cuando hay variedad de estrategia, pero no cuando son paradas forzadas, como vimos en Mónaco o en Qatar hace algunos años, porque todo el mundo tiene la misma degradación y neumáticos, así que te resta flexibilidad. La solución de la F1 es tener una mejor variedad de estrategias".