Mari Boya se convierte en nuevo piloto de Fórmula 2

El piloto catalán ha sido anunciado de forma oficial como nuevo refuerzo de Prema Racing, dando así el salto de categoría tras tres años en la Fórmula 3

A falta de movimientos en la parrilla de Fórmula 1, en el resto de categorías ya se empieza a calentar el mercado. Y el catalán Mari Boya, que se ha consolidado este curso como uno de los pilotos más prometedores del automovilismo español, ha sido anunciado ya de manera oficial como fichaje de Prema Racing para dar el salto a la Fórmula 2.

El primer piloto de la Academia del Aston Martin Aramco Formula One™ Team une fuerzas con el equipo que forjó a grandes figuras de la Fórmula 1 como a Mick Schumacher.

"Estoy muy contento y muy ilusionado ante esta nueva aventura. Correr en la FIA Fórmula 2 con un equipo como Prema Racing y como piloto de la Academia del Aston Martin Aramco Formula One™ Team es un reto emocionante", ha manifestado el propio Boya.

El catalán concluyó sus andaduras en la FIA Fórmula 3 con un tercer puesto en el campeonato y siendo el piloto más en forma en la segunda mitad de la temporada, además de lograr un segundo puesto en el Gran Premio de Macao.

"Después de un 2025 con buenos resultados, dar el salto a la antesala de la F1 es exactamente lo que quería y tengo muchas ganas de empezar. Daré lo mejor de mí para conseguir buenos resultados para el equipo" añadió el español.

Tras cosechar infinidad de éxitos desde el karting hasta la Fórmula 3, este salto confrima a Mari Boya como una de las mayores perlas con las que cuenta el automovilismo español. Tras sus logros fue fichado como el primer piloto de la Academia del Aston Martin Aramco Formula One™ Team.

"Es fantástico ver a Mari progresando hacia la FIA Fórmula 2 el próximo año. Tuvo actuaciones sobresalientes en la FIA Fórmula 3, un campeonato reconocido por su competitividad, y sin duda está preparado para este nuevo reto", ha resaltado Andy Cowell, director ejecutivo y jefe del Aston Martin Aramco Formula One™ Team.

De esta manera, la escudería italiana Prema Racing sigue apostando por formar a jóvenes talentos y seguir siendo una referencia en el mundo del automovilismo con la incorporación del piloto español al equipo.

Prema le da la bienvenida a Mari Boya

Cabe recordar que Prema ha sido la referencia de las categorías de apoyo de la F1 durante mucho tiempo. Por sus filas pasaron en su día pilotos de la talla de Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Andrea Kimi Antonelli.Ahora, será el tercer piloto español en Prema, tras Dani Juncadella y Roberto Merhi. Y así ha recibido René Rosin, director del equipo, a su nuevo fichaje: "Nos complace dar la bienvenida a Mari al equipo. Si analizamos su trayectoria, vemos una sólida progresión y, además de su velocidad, sabemos que es un piloto inteligente y trabajador. Tenemos muchas ganas de ver cómo estas habilidades se integran en el equipo y confiamos en que mantendrá su buen estado de forma para obtener resultados positivos".