El milagro de Fernando Alonso: “Diez puestos por delante”

Tras su brutal 4º puesto en la clasificación al sprint, Fernando Alonso ha terminado 7º tras un ejercicio de resistencia que él considera “un regalo divino”, pues es consciente de que está diez puestos por delante de donde debería

No hace mucho le preguntaron a Fernando Alonso por sus grandes virtudes y dentro de que no son pocas, una de las que tuvo más claras es su poder para sacar un plus de coches que no dan para más. Por la mala suerte que ha tenido en estos años, tantas veces ha necesitado dar un paso más para exprimir el monoplaza que se ha convertido en una constante. Y este 2025 es solo un nuevo ejemplo de ello, pues está consiguiendo que el Aston Martin parezca una máquina mucho más competitiva que lo se podría esperar, algo que está quedando patente en Qatar.

La penúltima prueba de la temporada comenzó este viernes con una nueva función de ‘Magic’, que logró no solo colarse entre los 10 mejores, sino no fue el 4º más rápido, y aunque en la sprint ha perdido algunos puestos al ser superado por los Red Bull y Kimi Antonelli, ha sido 7º, un resultado más que reseñable: “No nos merecemos más, creo que el séptimo puesto es un regalo divino, algo que se ha logrado por una buena crono”. A la vez que pudo ser mejor, pero el Mercedes de Antonelli le pasó, algo que achaca a la falta de ritmo, aunque si que ya pudo resistir para terminar sumando dos muy buenos puntos.

Y es que es más que consciente de que ahora mismo cada punto es oro y terminar en una posición como la de este sábado en Losail es mucho mejor de la que le tocaría por las prestaciones del coche: “Ser séptimos no es nuestra posición real, a pesar de que la simulación nos daba una situación un poquito mejor que Las Vegas, pero estamos diez puestos mejor de lo esperado”.

Seguir soñando

Lejos de hundirse y conformarse con el gran resultado de esta primera sesión del día, Alonso también quiere ir un paso más allá y queda lo importante, la carrera larga de este domingo. Pero el primer paso para ella, más aún teniendo en cuenta lo complicado que es adelantar en Losail, es la clasificación de este sábado. Y tiene esperanzas, pues espera tener otra buena calificación para estar ahí el domingo. No obstante, lo que si puede pagar el domingo es la carencia de ritmo, lo que le puede hacer caer, pero antes tiene que estar de nuevo perfecto en la lucha contra el crono, donde todos van a ir a cuchillo.