Max Verstappen se agarra a un imposible: “Estamos lejos de McLaren”

Max Verstappen está luchando a contracorriente este fin de semana contra los McLaren en Qatar, donde los papaya parecen un paso por encima, pero aún así se está agarrando a sus opciones de dar la sorpresa el domingo

La segunda mitad de temporada de Max Verstappen este 2025 es uno de los mejores momentos de su carrera y decir eso de un cuarto veces campeón del mundo puede parecer excesivo, pero su remontada ante los McLaren bien lo merece. Sin embargo, puede que no le de para levantar la corona al final de la campaña, puesto que a falta de dos carreras tiene 25 puntos que recuperar a Lando Norris, algo que no depende solo de él y pinta muy difícil. Especialmente después de la clasificación en Losail, donde partirá 3º, por detrás de los dos coches papaya.

Tras ser 4º en la sprint, en la que ha recuperado dos puestos, pues salía 6º, ha logrado mejorar un poco las prestaciones de su Red Bull y en la ‘qualy’ de cara a la carrera larga ha mejorado mucho, sin sufrir problemas extra en su Red Bull, y al menos superando a George Russell, 2º en la prueba corta y que saldrá 4ª. Aunque eso sí, pelear con Piastri y Norris es otra historia: ”Se ha terminado el rebote ese que teníamos en el coche que no nos dejaba coger ritmo y en la Q3 hemos ido algo mejor, pero estamos alejados aún. Me he sentido mejor, pero no es suficiente”.

Por lo pronto es consciente de que salir desde segunda línea le da oportunidades y va a tratar de aprovechar el estar en la zona limpia para superar a Norris, quien no puede arriesgar los más mínimo y le sirve correr con la calculadora, aunque todo puede pasar y ya demostró el británico en Las Vegas que no va a pecar de ser timorato: “Vamos a ver qué hacemos mañana, porque será duro. Este fin de semana no está siendo lo que esperábamos”.

Las cuentas de Verstappen, Norris y Piastri

Tras la carrera sprint Lando Norris sigue siendo el gran favorito para ser campeón y de ganar este domingo el título será oficialmente suyo, no obstante, Piastri ha recortado a 22 puntos la desventaja y va a tener sus opciones, especialmente si nos fijamos en lo bien que va este fin de semana, incluso con neumáticos usados, así que es el gran favorito. Mientras que Verstappen depende de su talento. Su coche es peor y solo el talento le puede ayudar. Si quiere mantener sus opciones titulares debe adelantar a Norris, pues si el británico acaba puntuando más que él, oficialmente estará fuera de la carrera de cara a Abu Dhabi.