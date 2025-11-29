Hamilton no puede más: nuevo batacazo con Ferrari y mensaje desesperado por radio

Hamilton ha vuelto a firmar un resultado muy lejos de su nivel, saliendo desde el puesto 18 en la carrera al sprint en el GP de Qatar, y ya totalmente abatido con el Ferrari

Esta temporada está siendo un auténtico suplicio para Lewis Hamilton, que cada vez va a peor. Desde que se estrenó como piloto de Ferrari sus actuaciones han sido muy mediocres, pero es que en la recta final del campeonato está firmando resultados insostenibles. Ejemplo de ello ha vuelto a ser la clasificación en el GP de Qatar, en la que no ha podido pasar de la Q1.

Al igual que le ocurrió en Las Vegas, donde partió desde la vigésima posición, es decir, el último; ahora en Losail largará desde la decimoctava plaza en la carrera al sprint. El piloto británico ya no sabe que más hacer ni decir para que Ferrari le ayude, pero es que su compañero de equipo, Charles Leclerc, a pesar de también tener problemas pudo entrar en la Q3, firmando un noveno puesto.

Lewis Hamilton se hunde aún más en Qatar

El siete veces campeón del mundo está viviendo su peor temporada en la Fórmula 1 y con gran diferencia. El británico es sexto en el Mundial pero esta posición camufla incluso sus resultados. En Las Vegas ya pidió ayuda a Ferrari para tratar de salir de este pozo en el que reconoce que está. Sin embargo, cada vez se hunde más. Tanto es así que en Losail directamente no ha tenido palabras.

"Tío... el coche no puede ir más rápido" fue el mensaje que lanzó Hamilton por radio, con un tono claramente apago y frustrado, sin saber ya que más decir sobre el monoplaza ni sobre sus problemas, que le están dejando casi sin puntos en las últimas carreras. No mejoraron sus comentarios en la rueda de prensa posterior, contestando con una simple frase para irse cuanto antes.

Hamilton pide ayuda a Ferrari para salir de su crisis en F1

Lewis Hamilton realmente no es capaz de dar ni una explicación sobre esta bajada de rendimiento tan repentina. Lo único que tiene claro es que el equipo debe tratar de encontrar que le ocurre a su monoplaza para que sea incapaz de pilotarlo. De hecho, hay que mirar al GP de Las Vegas, el pasado fin de semana, para ver las señales de alarma de Lewis.

"Es mi peor temporada. Intento todo, dentro y fuera del coche, y cada vez va peor" aseguró tras la última carrera, dejando claro que en su primera temporada en el equipo italiano está viviendo una auténtica pesadilla. "No sé ni cuántos puntos tenemos, pero a este ritmo, con mi rendimiento, estamos acabados" añadió sobre el campeonato, que es realmente lo que menos le importa a Hamilton.