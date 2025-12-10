Helmut Marko muere matando en Red Bull

Helmut Marko ya es historia en Red Bull, sin embargo, el ex asesor austriaco se ha ido lanzando pullas a la escudería por no tener a un segundo piloto a la altura de pelear por un mundial de Fórmula 1

Red Bull ha dicho adiós en los últimos meses a muchos de los que han sido los grandes exponentes de la casa austriaca en los últimos tiempos. Empezando por Christian Horner hace una semanas y siguiendo más tarde por Helmut Marko, quien tras la última carrera de la semana en Abu Dhabi ha acabado con el ex piloto austriaco, mítico asesor de la escuadra, saliendo de la estructura de la que durante muchos años ha estado en la cúpula, haciendo y deshaciendo a su antojo, precisamente lo que le ha terminado por costar el puesto tras excederse de sus funciones al fichar a Alex Dunne.

No obstante, que ya no vaya a estar más en Red Bull no le ha impedido analizar lo sucedido este año, en el que Max Verstappen ha rozado el quinto título de campeón del mundo seguido, sin embargo, se ha quedado apenas a 2 puntos de Lando Norris. Es muy doloroso, pero Marko ha confesado que uno de los grandes motivos de que se haya perdido tiene nombre y apellido, los de Yuki Tsunoda: ”Un Red Bull contra dos McLaren fuertes. Fue el elemento decisivo de la pérdida del campeonato“.

De hecho ha confesado que la este domingo en Abu Dhabi se agarraron a todas las opciones, pero el nipón pese a que lo intentó, se “pasó de la raya” y no pudo defender a Norris para tratar de conseguir que los rivales que le perseguían llegaran a su altura para tratar de superarlo: "Nuestra esperanza era que Ferrari y Mercedes llegasen, pero no se cumplió". Mientras que se plantearon la opción de que Max ralentizara la carrera, pero tuvieron que descartarlo: "Se consideró, pero Piastri era el gran ganador y había demasiado riesgo. No habría servido de nada".

Elogios a Lando Norris

Más allá de la complicada situación que atraviesa, una de las cosas que más sorprenden de las palabras de Marko tienen que ver con el campeón. Porque esta vez y al contrario de lo que ha acostumbrado durante el año, si que dejado un mensaje positivo para Lando Norris, quien les dejó sin corona en el último momento: "No cometió errores, tuvo una segunda mitad de temporada tan buena como la nuestra. No hay nada que objetar". Esto dista mucho con la semana pasada, cuando fue más que crítico con el adelantamiento del piloto de McLaren a Kimi Antonelli en las últimas vueltas en Losail.