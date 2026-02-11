El entrenador de Ilia Topuria contesta a las bravuconadas de Justin Gaethje: "Cuando Ilia le conecte dos manos..."

Gaethje no duda en señalar que se ve para noquear al español, pero Javi Climent le avisa de lo que se va a encontrar si de verdad cumple 'su amenaza'

Justin Gaethje ya está en 'versión pelea'. El luchador estadounidense, que no es propenso a la provocación, no está dudando en señalar casi a diario a Ilia Topuria, su próximo rival, y a apuntar al evento de la Casa Blanca, el lugar donde espera pelear ante el español.

'The Highlight' se ve ganando al español y quiere hacerlo ante su presidente y en el combate principal de la mejor velada del año. "Se supone que pelearemos en junio en la Casa Blanca. Tiene que ser. No hay otra opción. Salir del Despacho Oval hacia la jaula, con la bandera...", soñaba Gaethje, quien apremia a Topuria. "Pensé que sería Topuria en enero y que luego defendería mi cinturón en junio", indica el norteamericano, que no tiene duda de que ganará esa pelea.

"Puedo noquear a Ilia Topuria sin ningún problema en el jardín de la Casa Blanca. Sé el poder que tengo. Sé las habilidades que tengo. Claro, él también podría noquearme. Quiero una oportunidad. Él es el campeón. Acabó con Volkanovski y Holloway. Si pudiera hacerlo, entonces creería que todo esto es estimulante", añadía en otra ocasión.

No es la única vez que se ha referido al español en los últimos días, ni tampoco lo que piensa hacer en esa pelea. Ya ha avisado que luchará arriba y que no duda en que puede hacer frente al luchador más fuerte en 'stricking' de la UFC.

Climent cree que Gaethje puede jugar sucio

A falta de que el propio Ilia Topuria se pronuncie, el que sí lo ha hecho ha sido su entrenador, un Javi Climent que ha hablado en una entrevista con el canal de Álvaro Colmenero y que no duda en mandar un aviso al norteamericano. "En las entrevistas, Justin va diciendo primero que va a salir a guerrear. Si acabamos peleando en la Casa Blanca, va a decir que están en Estados Unidos, en su casa y que saldrá para adelante", afirma el técnico de El Matador.

Sin embargo, si cumple con su amenaza, tiene claro que se va a encontrar con su propia medicina. "Creo que en cuanto Ilia le conecte dos manos, si no es que lo tumba ya, ya no va a caminar hacia adelante. Va a ir con muchas dudas. Empezará a hacer sus manías feas cuando le conectan. Ilia tiene muy buena visión con eso. Cuando te digo que las va a pagar caras, seguramente lo noqueé", añade un Javi Climent que tiene claro cómo prepara Ilia Topuria las peleas y cómo las afronta sabiendo sus puntos fuertes y los débiles del rival.