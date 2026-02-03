España se da un festín en el Europeo de Waterpolo y peleará por su máximo objetivo

Tras el varapalo que supuso no entrar en la lucha por las medallas, la selección española de balonmano femenino se jugará el quinto puesto con Croacia después de barrer a Francia

Tras el mazazo que supuso no poder pelear por las medallas e intentar revalidar el título en el Europeo de Waterpolo femenino del que aún es la vigente campeona, España se ha resarcido con una paliza ante Francia (15-4) que le permitirá pelear por la quinta plaza ante Croacia.

Las chicas de Jordi Valls lograron rehacerse después del insuficiente triunfo por penaltis ante los Países Bajos y salieron a decidir el partido desde el inicio. De hecho, el 6-1 que brillaba en el marcador al finalizar el primer cuarto ya auguraba lo que vendría después.

Francia sólo logró anotar un tanto en cada uno de los cuartos, mientras que sólo en los dos últimos, con el partido decidido y Valls dando minutos a las menos habituales, logró encajar marcadores poco abultados (3-1 en el tercero y 2-1 en el último).

Lideradas por Bea Ortiz, que volvió a tirar del carro en la selección española femenina de waterpolo, España plasmó pronto su superioridad en el marcador. Suyos fueron los tres primeros goles del combinado español y se pudo permitir el lujo de descansar y dar protagonismo a sus compañeras, que anotaron casi todas.

El 10-2 que brillaba al descanso, ya con las jóvenes asumiendo el protagonismo, dejó todo sentenciado de cara a una segunda mitad en la que España redujo su caudal anotador, pero sí mantuvo su contundencia defensiva.

Oportunidades para las menos habituales de España

Tras esta victoria, el equipo español finalizará el Este Europeo de Waterpolo femenino de Funchal (Portugal) con un duelo ante Croacia que se celebrará este miércoles a las 20:15 horas. Las croatas, que también se quedaron en puertas de las semifinales, no tuvieron problemas para doblegar a Israel por 16-11.

El conjunto dirigido por Jordi Valls, independientemente del resultado, se marcha con un sabor amargo de este Campeonato de Europa, aunque sabe que las jóvenes han respondido y que algunas veteranas, ausentes en la isla portuguesa, volverán en próximos eventos para devolver al equipo español al lugar que teóricamente le corresponde por la calidad de sus jugadoras.

Ficha técnica del España 15-4 Francia

España: Martina Terré; Ariadna Ruiz (2), Bertran (1), Ortiz (4), Pérez (-), Crespí (1), Elena Ruiz (1), Prats (1), Camus (1), Peñalver (1), Leitón (1), González (2), Anton (-) y Mariona Terré (p. s.).

Francia: Lefebvre; Andres (-), Boughrara (-), Bouloukbachi (1), Benlekbir (1), Di-Fraja (1), Heurtaux (-), Vernoux (1), Kilic-Pegourie (-), Raspo (-), Duflos (-), Burle (-), Pourtau (-) y Secheresse (p.s)

Parciales: 6-1, 4-1, 3-1 y 2-1.

Árbitros: Martina Kournikova (SVK) y Ruben Garcia (SUI). Sin eliminados.