La afición de la Real Sociedad tiene ganas de final de Copa del Rey

Los seguidores del conjunto donostiarra ya han adquirido un total de 2.685 entradas en el primer día en el que se ha abierto el proceso de compra para la final de La Cartuja

En la Real Sociedad quieren firmar una temporada para la historia con la consecución de la Copa del Rey el próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El equipo donostiarra, que empezó el curso con numerosas dudas a las órdenes de Sergio Francisco y que llegó a estar en puestos de descenso en la primera mitad de la temporada, encontró con el estadounidense Pellegrino Matarazzo el equilibrio necesario para ir creciendo tanto en LaLiga EA Sports como en la Copa del Rey. La Real Sociedad ahora mismo está en disposición de meterse entre los siete primeros de LaLiga y tiene en su mano el poder conseguir un título en la fecha citada anteriormente donde se medirá en un todo o nada ante el Atlético de Madrid de Simeone.

La Real Sociedad acelera en el proceso de venta de entradas para la final de Copa del Rey

La Real Sociedad puso el punto de partida al proceso de venta de entradas para la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja el pasado lunes 30. Este proceso, el cual es importante recordar que se realizará de manera escalonada, se cerrará de manera definitiva el próximo 5 de abril a las 23:59. Según datos ofrecidos por la propia Real Sociedad, un total de 2.685 socios ya adquirieron entradas el pasado lunes para la final copera. Estas localidades pertenecen a la tribuna de preferencia y fondo del Estadio de la Cartuja y son las que tienen el precio más alto. Los socios que tengan 25 años o más de antigüedad pueden adquirir una entrada para la visita a Sevilla cuando decidan dentro del plazo marcado anteriormente.

Este martes se abre un nuevo turno de entradas en la Real Sociedad

Este martes la Real Sociedad ha habilitado un nuevo turno para aquellos socios que forman parte del grupo 1, es decir, los que cuentan con un número de solicitud en el sorteo que está entre el 6.752 y el 11.238. Ya el miércoles, también en horario de 10 a 23:29 será el turno de los del grupo 2, que son los que figuran entre el numero 1 y el 3.873. De jueves a domingo se abrirá un periodo digamos de 'repesca' ya que la Real Sociedad ha habilitado estos días para aquellos que no adquieran su localidad en el día estipulado, podrán hacerlo desde las 10 del jueves hasta las 23:59 del domingo 5 cuando se cierra el proceso por completo.

La Real Sociedad mira de reojo a la Copa del Rey sin olvidar la Liga

Antes de que la Real Sociedad se mida al Atlético de Madrid en Copa del Rey, los donostiarras tendrán dos encuentros claves de cara a sus aspiraciones ligueras. Los de Matarazzo recibirán este próximo fin de semana al Levante y repetirán como locales ante el Deportivo Alavés el próximo 11 de abril a partir de las 14:00 horas. Es importante remarcar que si la Real Sociedad se hace con el título de Copa del Rey, jugaría competición europea de manera automática el próximo curso.