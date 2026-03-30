Take Kubo da la buena noticia en la Real Sociedad

El jugador nipón se ejercitó este lunes como uno más a las órdenes de Matarazzo en una sesión en la que volvió a ausentarse Gorrotxategi

La Real Sociedad, como casi la totalidad de equipos de LaLiga EA Sports, está en una semana en la que los entrenamientos son poco menos que un encaje de bolillos para conseguir un número decente de jugadores para realizar una sesión preparatoria. Lo más habitual en estos casos es contar con jugadores de la cantera que en el caso de la Real Sociedad, el Sanse está haciendo un gran papel en LaLiga Hypermotion. Más allá de esto, el entrenamiento de este lunes en la Real Sociedad de Matarazzo contó con dos noticias, una positiva y otra negativa.

La vuelta de Take Kubo como uno más a la Real Sociedad

En el caso de Take Kubo, el nipón protagonizó las imágenes de la sesión de este lunes al vérsele entrenando junto al resto de sus compañeros sin el peto característicos que usan los jugadores con los que hay que tener especial cuidado por regresar de una lesión. Es importante recordar que Take Kubo no juega un partido oficial con la Real Sociedad desde el pasado 18 de enero cuando disputó sus últimos minutos ante el Barcelona.

Si bien es cierto, la Real Sociedad no ha echado de menos a Take Kubo ya que Matarazzo supo encontrar la alternativa y ha llevado a los donostiarras a la final de Copa del Rey del próximo mes de abril. Además la Real Sociedad está en disposición a falta de nueve jornadas de entrar en Europa por su clasificación final en Liga.

Take Kubo: el fichaje para la final de Copa del Rey

La Real Sociedad se medirá al Atlético de Madrid el próximo 14 de abril en la final de Copa del Rey que se disputará en el Estadio de la Cartuja. El nombre de Take Kubo en el caso de que el nipón pueda llegar en un estado óptimo de forma, puede ser el de un refuerzo clave para llevarse el título a tierras vascas. De momento Take Kubo, tal y como la Real Sociedad ha mostrado este lunes, está trabajando para poder participar en el choque del próximo fin de semana ante el Levante.

La noticia negativa de la sesión de la Real Sociedad

Con el que no pudo contar Matarazzo este lunes fue con Gorrotxategi ya que el centrocampista no termina de superar las molestias que le han impedido estar en las últimas sesiones. La sesión de la Real Sociedad de Matarazzo estuvo plagada de caras del filial. Así, estuvieron Marrero y Theo Folgado como porteros, Aihen, Aritz, Turrientes, Marín, Sergio Gómez, Karrikaburu, Zakharyan, Wesley, Brais Méndez y Take Kubo como jugadores de campo. La enfermería la llenaron el citado Gorrotxategi y Zubeldia, Yangel Herrera y Odriozola.