Oyarzabal quiere más con la Real Sociedad

El delantero se muestra muy positivo de cara a la recta final de temporada en donde el club vasco aspira a clasificarse para jugar competición europea y también a ganar la final de la Copa del Rey

Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, ha dado un repaso a la actualidad de su equipo, dejando claro su optimismo de cara al final de la temporada en donde el equipo entrenado por Pellegrino Matarazzo aspira a clasificarse para disputar competición europea la próxima campaña y a ganar la Copa del Rey en la final que tiene que jugar con el Atlético de Madrid.

Mikel Oyarzabal ha atendido a los compañeros de Noticias de Gipuzkoa a los que le ha dicho que deben mantener los pies en el suelo a la hora de luchar por la clasificación europea. "Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Hace dos meses estábamos hablando del descenso y ahora, después de haber ganado y estando no muy lejos, todo el mundo quiere mirar hacia arriba. Está claro que está ahí, que no está lejos y que a todos nos gustaría alcanzar eso, pero creo que tenemos que ir poco a poco, con los pies en el suelo, como hemos hecho hasta ahora: pensando en cada rival, en cada fin de semana, en cómo podemos dañarles y sacar los tres puntos, y luego ya mirar hacia arriba".

Mikel Oyarzabal sabe que la quinta posición, que puede dar billete para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League, está a sólo seis puntos y que la Real Sociedad puede acabar en ese puesto debido a que cuenta con un calendario bastante propicio en este final de temporada.

Y es que Mikel Oyarzabal ha dicho que jugar la UEFA Champions League con la Real Sociedad ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado en su carrera deportiva. "Sí, la verdad es que es otra historia. Creo que no se me va a olvidar nunca el primer partido en casa contra el Inter. Por cómo fue la previa y cómo empezó el partido, que encima empezamos ganando... La sensación general de una competición así es única. Además, en el club de toda tu vida, donde hemos crecido, lo hace todavía un poco más especial".

Oyarzabal asegura que van a ir por todas en la Copa del Rey

Oyarzabal ha dicho que la Real Sociedad va a ir a la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid con confianza. "Creo que no tenemos que quitarnos importancia ni mérito. Tenemos que ir con la mentalidad de que podemos darles un susto. Sabemos el equipo que es y que no va a ser nada sencillo. En una final todo el mundo quiere ganar, pero nosotros no debemos restarnos valor como equipo".

Y además ha señalado que no deben tener miedo. "Miedos como tal no sé. Los nervios y esa sensación diferente dentro del cuerpo creo que la tiene todo el mundo. Hay que trabajar para llevarlo de la mejor manera. Creo que es muy nuestro ponernos en lo peor, pero también se puede trabajar en pensar en lo positivo".

Por último, Oyarzabal ha opinado sobre el momento de forma por el que atraviesa el equipo. "Creo que el equipo está bien. Obviamente, el otro día en Villarreal no fue nuestro mejor día, no estuvimos bien y somos conscientes de ello, pero pienso que el equipo ha dado un cambio. Ha ido a más, todo está mejor y estamos con ganas de seguir en esa dinámica".