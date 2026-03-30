Así queda el ranking ATP tras la victoria de Sinner en Miami

Jannik Sinner podría recuperar el número uno del ranking mundial si la próxima semana gana en en el Master 1.000 de Montecarlo, donde se reencontrará con Carlos Alcaraz

El triunfo de Jannik Sinner en el Miami Open 2026, unido a su victoria hace quince días en Indian Wells, han cambiado el panorama en el ránking mundial y por primera vez desde que Carlos Alcaraz se colocara como número uno a mediados del pasado año, el italiano tiene la posibilidad real de adelantarlo en la clasificación mundial.

Esa posibilidad se plasmará la próxima semana, cuando los dos tienen previsto pelear en el Master 1.000 de Montecarlo, donde un triunfo del italiano le haría recuperar el número uno y partir con ventaja para mantenerlo en las semanas siguientes, ya que no defiende nada hasta el Master 1.000 de Roma, donde el pasado año perdió la final frente al tenista murciano.

Los dos triunfos en los dos primeros Masters 1.000 del año, celebrados en Estados Unidos, han permitido a Sinner recortarle a Alcaraz casi mil puntos este lunes, pues aunque el español apenas ha perdido puntos porque el año pasado tampoco tuvo un buen balance en Indian Wells y Miami, Sinner sí ha recuperado muchos en estas cuatro semanas.

Carlos Alcaraz alcanza a Sinner la próxima semana

Curiosamente, la próxima semana, cuando ambos se jugarán la posibilidad de cambio de liderato, Carlos Alcaraz alcanzará las 66 semanas como número uno y empatará a Sinner en el tiempo al frente de esta clasificación.

Por lo demás, lo más destacado en las primeras posiciones tras el Miami Open 2026 ha llegado con el tercer puesto de Alexander Zverev, quien ha aprovechado la ausencia de Novak Djokovic en este tramo de la temporada para adelantar al serbio.

También han subido posiciones el finalista de Miami, un Jiri Lehecka que ahora es decimotercero, o un Francisco Cerúndolo que ha ganado dos posiciones -ahora es 18º- tras su buen papel en Florida.

En cuanto a los españoles, lo más destacado ha estado en el estreno de Rafa Jódar como Top-100 después de alcanzar la tercera ronda en Miami o el regreso a los cien primeros de Pablo Carreño después de vencer en el ATP Challenger de Murcia y de ser finalista, este pasado domingo, en el de Alicante.

En la Race, la igualdad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es máxima y, de hecho, el murciano sólo aventaja en 50 puntos al tenista de San Candido.

Así queda el ranking ATP tras la victoria de Sinner en el Miami Open 2026

1. Carlos Alcaraz (Esp) - 13.590 puntos

2. Jannik Sinner (Ita) - 12.400

3. Alexander Zverev (Ale) - 5.205

4. Novak Djokovic (Ser) - 4.720

5. Lorenzo Musetti (Ita) - 4.265

6. Alex de Miñaur (Aus) - 4.095

7. Felix Auger-Aliassime (Can) - 4.000

8. Taylor Fritz (EE UU) - 3.870

9. Ben Shelton (EE UU) - 3.860

10. Daniil Medvedev (Rus) - 3.610

17. Alejandro Davidovich (Esp) - 2.220

37. Jaume Munar (Esp) - 1.175

70. Roberto Bautista (Esp) - 673

87. Pablo Carreño (Esp) - 647

89. Rafa Jódar (Esp) - 636

106. Martín Landaluce (Esp) - 607

113. Pedro Martínez (Esp) - 530