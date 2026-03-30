Sinner hace historia en Miami y amenaza el número uno de Alcaraz

Con un histórico Sunshine Double en Miami, Jannik Sinner exhibe su mejor tenis ante Lehecka y se queda a un paso de arrebatarle el número uno a Alcaraz

Lo que hemos visto en Florida no ha sido un torneo cualquiera, sino la confirmación de que Jannik Sinner ha vuelto tras una racha negativa en los primeros torneos del año. Pero ahora ha vuelto y para quedarse. El italiano ha pasado por encima de sus rivales en el Miami Open 2026 para completar un hito que solo está al alcance de los elegidos: el Sunshine Double.

Tras coronarse en Indian Wells, el de San Candido repitió la gesta en una final donde la lluvia intentó ser protagonista, pero acabó siendo un simple figurante ante el tenis del número 2 del mundo. Con un doble 6-4, desactivó la resistencia de un Jiri Lehecka que, pese a jugar la final de su vida, se dio de bruces contra un muro infranqueable. Un muro que ahora amenaza el número 1 de Carlos Alcaraz, que tras su eliminación temprana en este torneo y la victoria de Sinner se ve obligado a actuar en Montecarlo para mantenerse en lo más alto.

A Sinner no le para ni la lluvia

El partido arrancó con el cielo amenazante y un retraso de una hora que solo sirvió para aumentar la tensión. Lehecka llegaba con una estadística impecable, sin haber cedido ni un solo turno de saque en todo el cuadro, pero Sinner tardó apenas tres juegos en destrozar ese registro. El italiano quería evitar que las interrupciones meteorológicas complicaran el guion y puso una marcha que el checo no pudo seguir. Aunque Lehecka tuvo una oportunidad de oro con un 0-40 para reengancharse pronto, Jannik tiró de servicios ganadores para apagar el incendio y poner el 3-1.

La superioridad fue tal que Sinner cerró la primera manga sin fallar un solo punto con su primer servicio. Ni siquiera el parón de hora y media que obligó a los jugadores a marcharse a vestuarios enfrió el pulso del transalpino. Al regreso, el duelo se igualó ligeramente: Lehecka sacó orgullo para salvar varias bolas de break y empezó a soltar el brazo con agresividad, buscando el apoyo del público para forzar un tercer set. Parecía que el checo podía estirar la agonía, pero Sinner tiene ese instinto asesino que distingue a los grandes campeones.

Con 4-4 en el marcador del segundo set, el italiano decidió que era el momento de acabar con las dudas. Rompió el servicio de su rival con una autoridad pasmosa y cerró el encuentro gestionando la presión como si fuera un veterano. Este título no solo le otorga su primer Sunshine Double, sino que lo deja a tiro de piedra del número uno que ostenta Carlos Alcaraz. Sinner ha recuperado esa chispa que parecía haberse apagado a principios de año y ahora mismo es el jugador más en forma del circuito. Quien pensara que su ascenso se había estancado, ya tiene la respuesta grabada en el trofeo de Miami.