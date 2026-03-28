Sinner se sorprende de su nivel tras tumbar a Zverev: ''Estoy jugando increible''

Sinner roza el Sunshine Double tras barrer a Zverev y ya solo Lehecka le separa de la historia.

Jannik Sinner está a un solo paso de inscribir su nombre en los libros de oro del tenis. El italiano se encuentra en una posición envidiable para certificar el Sunshine Double, un hito que premiaría el nivel estratosférico que viene desplegando en este último mes de competición. Tras despachar a Alexander Zverev en las semifinales del Miami Open 2026, el de San Cándido ya otea en el horizonte a su último obstáculo, Jiri Lehecka, un rival que ha despertado su admiración por la solidez mostrada en Florida.

Sinner, a por el Sunshine Double

Sinner ha disipado cualquier amago de duda que pudiera haber surgido tras sus pasos por Australia y Doha. Su dominio en los dos primeros Masters 1000 del año es un golpe de autoridad sobre la mesa del circuito ATP. Ganar Indian Wells y Miami en la misma temporada es una de las misiones más complejas del deporte de la raqueta; de hecho, solo siete hombres y cuatro mujeres lo han logrado hasta la fecha. Viendo su estado de gracia actual, nada invita a pensar que no pueda unirse a ese selecto club este domingo.

Tras superar a Zverev en dos mangas, el tenista transalpino analizó las claves de su momento dulce: "La verdad es que está siendo una gira espectacular. Siento que las condiciones de juego me están viniendo bien y estoy pudiendo generar un tenis espectacular. Mi objetivo al arrancar el mes era jugar tantos partidos como fuera posible y lo cierto es que me estoy encontrando cómodo y con mucha confianza. Mi saque me está ayudando mucho, especialmente, en los momentos importantes. Estoy haciendo un tenis increíble", confesó con la seguridad de quien se sabe cerca de la cima y sigue recortando distancias con Alcaraz en la pelea por el número uno mundial.

Lehecka, un rival de categoría

De cara a la gran final, Sinner no se fía de un Lehecka que debutará en el último partido de un torneo de esta categoría. Sabe que el checo llega sin nada que perder: "Es un gran jugador, lleva tiempo haciendo las cosas bien, este torneo no es casualidad. Sé que saldrá a pista pudiendo jugar más libre que yo, tiene menos presión. Será fundamental ver cómo nos adaptamos a las condiciones de juego. Hoy he jugado de noche y la final será de día, a ver qué tiempo hace. No va a ser fácil, desde luego", admitió con cautela. El factor meteorológico y el cambio de horario serán los últimos jueces de una final donde Jannik parte como el gran favorito para coronarse rey del Sunshine Double.