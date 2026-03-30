Controladores aéreos de Sevilla avisan de una potencial huelga durante la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey Atleti - Real Sociedad

Los sindicatos aseguran que se les están empujando a un paro laboral debido a que la nueva estructura de turnos propuesta supone que trabajarán menos personas justo cuando comienza la temporada alta: el verano

Los aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad, que disputan la final de la Copa del Rey el próximo 18 de abril, están muy atentos a un posible nuevo problema ya que los controladores aéreos del aeropuerto de Sevilla amenazan con realizar una huelga que puede afectar a la capital de Andalucía durante la disputa de la final copera y también durante la Feria de Abril, que se celebra entre el 20 y el 26 de abril.

Los controladores aéreos del aeropuerto de Sevilla han advertido de que la empresa para la que trabajan, Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco), les está empujando a una huelga que podría afectar al tráfico del aeródromo en la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey. El portavoz de Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pablo Gómez Junquera, ha acusado a la empresa de no querer negociar para llegar a un acuerdo con el fin de aumentar la actual plantilla de diez trabajadores en la torre sevillana, que eran 16 cuando tomó la concesión en septiembre de 2021.

Las exigencias de los sindicatos a la empresa que controla el aeropuerto de Sevilla

Pablo Gómez Junquera ha asegurado que la empresa no se ha querido sentar a negociar siquiera y que ha propuesto a la plantilla "una nueva estructura de turnos, que supone menos personal al día cuando la operativa se prevé que aumente casi un 10 por ciento durante la temporada de verano que empieza la próxima semana".

"A pesar de nuestros esfuerzos por llegar a un entendimiento, que recalco nada tiene que ver con temas económicos, la empresa nos empuja a declarar la huelga de forma inminente", ha sostenido el portavoz sindical, que admite la repercusión que tendrá "teniendo en cuenta que se verá afectada la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey", ha explicado el portavoz de este sindicato. Saerco tiene la concesión de la torre de Sevilla para los aparatos por debajo de 1.900 pies, y cuenta "con una plantilla absolutamente infradimensionada”, según el sindicato, que ha recordado la importancia de la labor de los controladores, que supervisan no solo los vuelos de entrada o salida del aeropuerto, sino “las salidas de los helicópteros del 061 desde Cartuja” y todo el tráfico aéreo en la ciudad y su entorno.

De este modo, los seguidores de Real Sociedad y Atlético de Madrid deben estar atentos ya que sus llegadas a Sevilla pueden estar en al aire debido a esta potencial huelga.