El día que Cristiano Ronaldo pudo pagarle un millón de euros a Kiko Rivera

Kiko Rivera tiene una anécdota muy curiosa con uno de los mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo. El DJ español llegó a pensar que el astro portugués quería contratarlo para alguna fiesta privada; la realidad fue otra. Incluso Kiko Rivera llegó a pedirle hasta un millón de euros

Kiko Rivera ha vuelto a captar la atención mediática tras compartir en el podcast Torrezno una de las anécdotas más sorprendentes de su carrera: el día en que tuvo contacto directo con Cristiano Ronaldo y terminó pidiéndole un millón de euros.

Según explica el propio DJ en el vídeo difundido en redes sociales, todo comenzó cuando el portero portugués Beto, con pasado sevillista, le comunicó que Cristiano Ronaldo quería hablar con él. Kiko Rivera reconoce que, en ese momento, su reacción fue de incredulidad, aunque rápidamente empezó a imaginar una posible oportunidad profesional.

Tal y como relata, pensó que se trataba de una propuesta relacionada con su trabajo como DJ. Pensó que la llamada era para pinchar en una fiesta privada o colaborar en algún evento vinculado al futbolista. La idea, en la cabeza de Kiko Rivera, no resultaba descabellada.

La realidad de aquel mensaje

Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Tras ese primer contacto, Kiko Rivera explica que Cristiano Ronaldo quería proponerle participar en uno de sus negocios fuera del fútbol, concretamente en el ámbito de los implantes capilares.

El DJ cuenta que recibió el mensaje con sorpresa, ya que no esperaba que el motivo de la llamada estuviera relacionado con este tipo de proyecto. Aun así, escuchó la propuesta, que pasaba por someterse a un tratamiento de injerto y dar visibilidad a la clínica. Sin embargo, Kiko Rivera deja claro en el podcast que no tenía pensado ponerse el pelo, por lo que la decepción para el DJ fue tremenda.

Un millón de euros

Ante esta situación, y según explica, decidió comentarle la situación a su representante. Que le dio un consejo claro: solicitar una cantidad económica elevada. “Le pedí un millón de euros”, afirma en el podcast.

El propio Kiko Rivera reconoce que la cifra era desproporcionada, pero también explica que respondía a su falta de interés real en aceptar la propuesta. En otras palabras, solo contemplaba la posibilidad de injertarse pelo si la oferta resultaba irrechazable. Tras esa petición, la conversación acabó entre ambos. Cristiano Ronaldo no estaba dispuesto a darle esa cantidad al DJ por ir a su clínica a ponerse pelo.

Kiko Rivera de nuevo en boca de todos

Las declaraciones de Kiko Rivera en Torrezno han provocado que esta historia resurja con fuerza en redes sociales, donde el fragmento del podcast se ha viralizado rápidamente.

El propio DJ relata la situación entre risas, consciente de lo peculiar que resulta la anécdota. La historia refleja el contraste entre una figura global como Cristiano Ronaldo y un personaje mediático del entretenimiento español, en una interacción que no llegó a materializarse en un acuerdo bastante curioso por los pelos.