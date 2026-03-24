El curioso caso de Antonio Megías, un seguidor del Athletic Club de 88 años procedente de Armilla

Antonio Megías, un acérrimo seguidor del Athletic Club de 88 años natural de Armilla, ha cumplido el gran sueño de su vida, gracias a la campaña viral impulsada por su nieta Andrea, el granadino viajó a Bilbao para estrenarse en San Mamés y conocer al club de sus amores

La edad nunca es un impedimento cuando se trata de cumplir una ilusión que lleva forjándose durante toda una vida. Antonio Megías, un entrañable vecino de la localidad de Armilla (Granada), ha demostrado que el amor incondicional por unos colores traspasa cualquier frontera física. Desde que era apenas un niño, este andaluz quedó prendado de la filosofía y el coraje del Athletic Club. Su devoción por el conjunto vizcaíno era de tal magnitud que, durante la década en la que vistió la camiseta del Arenas de Armilla, sus propios compañeros de vestuario le apodaban cariñosamente como 'Gaínza'. A pesar de no saber absolutamente nada de euskera, este veterano aficionado es capaz de recitar de carrerilla aquellas míticas alineaciones históricas llenas de leyendas que conquistaban campeonatos y copas, idolatrando a figuras irrepetibles como Venancio, Iriondo o Iribar.

Sin embargo, a este devoto seguidor le faltaba una cuenta vital pendiente por saldar, pisar la gran catedral del fútbol. Ha sido su nieta Andrea, otra 'athleticzale' empedernida también procedente de Armilla, la encargada de obrar el milagro. La joven inició una potente cruzada a través de redes sociales pidiendo ayuda, dejando patente que no quería que su abuelo se despidiera de este mundo sin disfrutar del imponente ambiente de San Mamés.

La respuesta de la afición rojiblanca fue masiva y conmovedora, hasta que el propio Athletic Club decidió tomar cartas en el asunto e invitarlos formalmente al choque liguero de este fin de semana que enfrentaba al conjunto vasco con el Real Betis Balompié.

Un viaje repleto de sorpresas inolvidables y un regalo para enmarcar

La aventura mágica de la familia comenzó antes incluso de subirse al avión rumbo al norte. El octogenario se llevó su primera gran alegría al recibir un vídeo sorpresa de Oihan Sancet, quien quiso mandarle un afectuoso saludo al conocer la magnitud de su historia. Ya en tierras vascas, la expedición andaluza fue recibida por Ibai, el novio de Andrea y otro aficionado acérrimo de los leones. Curiosamente, esta joven pareja unió sus caminos en Granada, justo el fatídico día en el que se suspendió el duelo entre nazaríes y bilbaínos por el triste fallecimiento de un hincha en la grada. Se conocieron porque ella portaba la elástica rojiblanca y, desde aquel fatídico día, no se han separado.

Antes de que el balón comenzara a rodar, la familia aprovechó la mañana para hacer turismo por la capital vizcaína, montando incluso en el metro de la ciudad. Pero las emociones fuertes aguardaban en los aledaños del coliseo bilbaíno. A su llegada al estadio, Antonio Megías se encontró con el popular artista local Aizkibel, más conocido como "el cuadros". Este le hizo entrega de una de sus maravillosas obras de arte, un lienzo personalizado espectacular donde el abuelo aparece retratado de forma brillante junto a su querida nieta, inmortalizando para siempre este hito familiar.

ídolos de la juventud, la estrella Nico Williams y una victoria de oro

El broche de oro a esta jornada histórica se vivió dentro del terreno de juego y en las entrañas del coliseo rojiblanco. El Athletic Club no quiso fallar a su invitado de honor y logró imponerse al Real Betis por un ajustado 2-1, desatando la locura total del veterano aficionado andaluz en la grada. Tras el pitido final, el club organizó un encuentro privado que el protagonista jamás borrará de su retina. El granadino pudo abrazar a la gran leyenda histórica de la portería, el mítico José Ángel Iribar, cerrando el círculo de admiración de su juventud.

La guinda del pastel llegó con el encuentro con las grandes estrellas de la plantilla actual. El abuelo tuvo el inmenso privilegio de estrechar la mano del mismísimo Nico Williams. Completamente emocionado y superado por la amabilidad del internacional español, el aficionado de 88 años no dudó en confesarle cara a cara que le considera, sin lugar a dudas, "el mejor del mundo".

Para rematar una experiencia absolutamente redonda y televisiva, la historia de los andaluces captó la atención de los medios de comunicación nacionales. Antonio fue entrevistado a pie de campo en exclusiva para los micrófonos de la plataforma DAZN por la periodista Ainhoa Pérez. Durante esta emotiva charla, el anciano estuvo arropado por dos auténticas leyendas de la entidad de Ibaigane, el incombustible Óscar de Marcos y el carismático Gaizka Toquero. Un desenlace de auténtica película para demostrar que el fútbol, en su esencia más pura, está hecho de los sueños de aficionados como él.