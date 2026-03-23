Dos aficionados del Athletic que intentaron agredir a seguidores del Betis propuestos para sanción

Los incidentes ocurrieron una vez terminó el partido que acabó con un resultado de 2-1 a favor del equipo vasco. Una tercera persona intercedió por los béticos, que se encontraban en los alrededores del Estadio de San Mamés, que se terminaron refugiando en un bar para evitar males mayores

Dos aficionados del Athletic Club ha sido propuestos para sanción por intentar agredir a seguidores del Real Betis Balompié este pasado domingo después del partido que se disputó en el Estadio de San Mamés según ha informado la Ertzainza en un comunicado. Los incidentes no fueron a mayores gracias a una tercera persona que intercedió y pidió la intervención de las fuerzas de seguridad que rápidamente actuaron e identificaron a estas personas.

Varios agentes de la Ertzainza se vieron obligados a intervenir en las inmediaciones del Estadio de San Mamés este pasado domingo después del partido que disputaron Athletic Club y Real Betis debido a que fueron avisados de que dos personas, supuestamente, intentaron agredir a un grupos de seguidores del equipo verdiblanco que había visto el encuentro liguero en el coliseo vasco.

Una tercera persona, ajena a los dos aficionados del Athletic Club y de los seguidores del Real Betis, dio un aviso para que los agentes se personaran y actuaran. Así lo hicieron ya que la Ertzainza los ha identificado y los ha propuesto para sanción por infringir la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Entre los seguidores del Real Betis Balompié no hay que lamentar ningún tipo de daño ya que se refugiaron en un bar para evitar la confrontación con los dos aficionados del Athletic Club, ambos de 18 años de edad, cuando estas dos personas volvieron con la intención de volver a enfrentarse a ellos.

El comunicado de la Ertzaintza sobre los dos aficionados del Athletic Club detenidos

'Tras la finalización del encuentro entre el equipo bilbaíno y el sevillano, agentes de la Ertzaintza intervinieron ayer por la noche en una zona cercana al campo de San Mamés a petición de una ciudadana que requería su presencia.

Al parecer, dos jóvenes aficionados del Athletic Club, contraviniendo la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, intentaron agredir a un grupo de aficionados del equipo contrario cuando se encontraban en las inmediaciones del estadio, una vez finalizado el encuentro.

Una tercera persona intercedió entre ambas partes para evitar la agresión. Los aficionados béticos se refugiaron en un bar y, cuando los dos aficionados del club bilbaíno volvían para enfrentarse de nuevo a ellos, fueron interceptados por una patrulla de la Ertzaintza que procedió a su identificación y se les propuso para ser sancionados por infringir la citada Ley.

Se trata de dos hombres, ambos de 18 años y de nacionalidad española'.