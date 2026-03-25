Melissa Jiménez, del divorcio con Marc Bartra a tener un hijo con Fernando Alonso

Melissa Jiménez vive uno de los momentos más relevantes de su vida tras convertirse en madre junto a Fernando Alonso. La periodista deportiva combina una trayectoria profesional consolidada con una historia personal que quedó marcada por un matrimonio con Marc Bartra, jugador del Real Betis

Melissa Jiménez, cuyo nombre llevaba años moviéndose entre micrófonos y circuitos, acaba de dar un salto definitivo a la primera línea mediática en las últimas horas. La periodista deportiva ha dado a luz a su cuarto hijo y primero de Fernando Alonso, su actual pareja.

La noticia se confirmó después de que el piloto no acudiera a tiempo al arranque del Gran Premio de Japón por “motivos familiares personales”, según comunicó Aston Martin, y fue la BBC quien terminó de poner contexto a una situación que la pareja ha gestionado con el máximo hermetismo.

De su matrimonio con Marc Bartra a una relación con Fernando Alonso

Antes de compartir su vida con el piloto asturiano, Melissa Jiménez construyó una familia junto a Marc Bartra, actual jugador del Real Betis. Su relación, que se extendió durante casi una década, dejó tres hijos en común y una imagen pública basada en la naturalidad y la exposición medida.

Tras su separación en 2022, ambos optaron por mantener una relación cordial, centrada en la estabilidad de sus hijos. Esa misma discreción ha marcado también la evolución sentimental de la periodista en los últimos años.

El vínculo con Fernando Alonso surgió lejos de los focos, en el propio entorno profesional de la Fórmula 1. Coincidencias en el paddock, viajes y una afinidad creciente acabaron consolidando una relación que se hizo pública en 2023 y que, desde entonces, ha avanzado sin grandes gestos públicos, revelando su embarazo el pasado mes de diciembre.

Una periodista forjada en el motor y con perfil internacional

Nacida en Lieja en 1987, aunque criada en Barcelona, Melissa Jiménez encontró desde muy joven su lugar en el periodismo deportivo. Su conexión con el mundo del motor no es casual: creció en un entorno vinculado a MotoGP, lo que despertó una vocación que pronto convirtió en profesión.

Tras sus inicios en medios modestos, su carrera fue ganando peso con experiencias en cadenas como Marca TV o Sky Italia, donde llegó a cubrir el Mundial de motociclismo. Su paso por Mediaset la situó definitivamente en el escaparate nacional, antes de dar el salto a DAZN, donde se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del campeonato de automovilismo.

Su dominio de varios idiomas y su experiencia internacional le han permitido desenvolverse con naturalidad en un entorno tan exigente como el de la Fórmula 1, donde no solo informa, sino que forma parte del día a día del paddock.

El nacimiento de su hijo junto a Fernando Alonso abre ahora una nueva etapa personal que, previsiblemente, no alterará su vínculo con el trabajo. De hecho, su presencia habitual en los circuitos y su cercanía con el entorno del piloto han reforzado su perfil en los últimos meses.

Según explicó la BBC, la llegada del bebé se ha producido en un contexto de máxima discreción, sin detalles públicos sobre el lugar o la fecha exacta. Aston Martin, por su parte, se limitó a tranquilizar al entorno asegurando que “todo va bien”, confirmando además que Alonso se incorporará al Gran Premio de Japón tras perderse los Libres 1.

Más allá del foco mediático, Melissa Jiménez sigue representando un perfil poco habitual: periodista consolidada, con experiencia internacional y una vida personal que ha sabido mantener lejos del ruido mediático, incluso cuando su entorno ha estado inevitablemente ligado a la élite del deporte.