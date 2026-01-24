La salida de Mikel Goti de la Real Sociedad, a punto

El de Gorliz no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo de cara a lo que resta de temporada y su marcha en este mercado de fichajes de invierno es un hecho ya que hay un acuerdo para que salga en calidad de cedido, sin opción a compra, al Córdoba CF de la Segunda división de España a pesar de que contaba con otras propuestas

La salida de Mikel Goti de la Real Sociedad en este mercado de fichajes de invierno está a punto de concretarse ya que el club vasco está ultimando los detalles para que el de Gorliz juegue en calidad de cedido lo que resta de temporada en el Córdoba CF tal y como adelantó El Diario Vasco. El futbolista, de 23 años, ha dado luz verde a esta opción por encima de otras a sabiendas de que puede ser lo mejor de cara a su carrera deportiva.

Las tres partes implicadas, los dos clubes y el propio Mikel Goti, está en conversaciones para culminar la operación la cual consistirá en una cesión simple sin opción a compra ya que el plan de la Real Sociedad es que el atacante juegue muchos minutos en el Córdoba CF para que así vuelva como un mejor futbolista de cara a la próxima pretemporada en donde tendrá que ganarse un puesto en la primera plantilla de la Real Sociedad con la que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

De este modo, se cumplirá lo esperado con Mikel Goti el cual no entra en los planes Pellegrino Matarazzo quien en las últimas horas ha hablado sobre la posible salida del futbolista en este mes de enero, argumentando que una cesión para volver más fuerte puede ser lo mejor para él. "Si hablamos en términos generales, sí, en general, puede a veces tener sentido que algunos jugadores salgan, se vayan, que hagan minutos fuera y que después vuelvan más fuertes, fortalecidos. Tenemos muchos jugadores de talento que necesitan jugar y estoy en contacto con Erik diariamente y también, por supuesto, con los jugadores. Hablamos de la situación de cada uno de ellos y es importante ser claros, que sepan qué pienso yo, cuáles son mis sentimientos y también qué es mejor para ellos. En cuanto a Goti, no voy a entrar en detalles, pero como he dicho antes, a veces tiene sentido salir y volver fortalecido".

En esta temporada, Mikel Goti sólo ha jugado 6 partidos oficiales y ha disputado un total de 254 minutos.

