Coutinho sigue en busca de equipo tras el “no” de Los Ángeles Galaxy

LA Galaxy descarta el fichaje de Philippe Coutinho y prioriza cerrar su plantilla tras el inicio de la temporada en la MLS

El brasileño Philippe Coutinho se ha convertido en agente libre tras rescindir su contrato con Vasco da Gama, apenas seis meses después de hacer permanente su regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente. La decisión del mediocampista de 33 años se produjo en febrero, motivada por un desgaste mental acumulado desde su vuelta al conjunto brasileño en 2024, procedente del Aston Villa de la Premier League.

Un regreso breve y emotivo

Coutinho regresó a su casa tras su etapa en Inglaterra, pero la experiencia resultó más corta de lo esperado. Según se informó, su salida se produjo tras ser abucheado por algunos aficionados durante un partido contra Volta Redonda, lo que habría influido en su decisión de marcharse. El propio jugador confirmó su adiós a través de un mensaje en Instagram, donde destacó que el club “siempre estará en su corazón”, pero que era el momento adecuado para cerrar este ciclo.

Trayectoria internacional de Coutinho

El mediocampista comenzó su carrera en las categorías juveniles del Vasco da Gama, antes de fichar por Inter de Milán en 2010, tras haber firmado un contrato inicial dos años antes por 3,5 millones de libras. A lo largo de su carrera, Coutinho también jugó en Liverpool, Barcelona y Bayern Munich, destacando su traspaso récord de 145 millones de libras al club catalán.

Números en su regreso a Brasil

Durante su regreso a Vasco, inicialmente en calidad de préstamo y luego de manera definitiva, Coutinho sumó 17 goles y 7 asistencias en 81 partidos, demostrando su influencia en el equipo a pesar del corto tiempo. Sin embargo, la etapa terminó con la rescisión de contrato, dejándolo nuevamente en búsqueda de un nuevo destino profesional.

Interés de clubes extranjeros

Varios equipos mostraron interés en el brasileño, incluyendo al Los Ángeles Galaxy de la MLS. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, y la franquicia estadounidense decidió fichar a Erik Thommy, procedente del Sporting Kansas City, priorizando la cohesión de su plantilla antes del inicio de la temporada 2026. El gerente general del Galaxy, Will Kuntz, confirmó que la negociación con Coutinho no se alineó con los tiempos que buscaban para completar su grupo de jugadores.

Palabras de Renato Gaúcho

Con la salida de Coutinho ya consumada, el nuevo técnico de Vasco, Renato Gaúcho, declaró que no se contempló el regreso del exjugador durante las conversaciones para asumir el club. El entrenador elogió la trayectoria del ex número 10, destacando su admiración por Coutinho y afirmando que la decisión de marcharse había sido tomada previamente por el jugador y la dirección del club.

El futuro de Coutinho

Tras su desvinculación, Coutinho queda libre para definir su próximo destino. La combinación de su experiencia internacional, calidad técnica y liderazgo lo convierte en un nombre atractivo para equipos en Europa, América y la MLS, mientras que su etapa en Vasco da Gama queda como un capítulo cerrado, marcado por la emoción de su regreso y la decisión de priorizar su bienestar personal.