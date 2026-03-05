Sow y Azpilicueta vuelven con el grupo en la preparación frente al Rayo Vallecano

Ambos jugadores regresan a la dinámica del equipo tras no haber estado presentes en la sesión de ayer al realizar gestión de cargas en el gimnasio

El Sevilla FC ya se encuentra preparando el duelo frente al Rayo Vallecano, un duelo que puede ser clave por la lucha por la permanencia. El empate en el Estadio de La Cartuja ha traído un gran estado de felicidad general en la plantilla, llegando incluso a crear cierto resquemor por no haber podido conseguir los tres puntos, un hecho que muchos daban por imposible en la visita al eterno rival. Los buenos datos también apoyan ese estado de la entidad, que apenas ha sufrido una derrota en este comienzo de segunda vuelta. El equipo ahora afronta un gran reto, y es el de volver a hacer del Ramón Sánchez-Pizjuán su fortín habitual.

En la sesión del pasado miércoles, se conoció una mala noticia en cuanto a enfermería. Gerard Fernández "Peque", tras no haber disputado ningún minuto en estos dos partidos consecutivos, acabó cayendo lesionado. El catalán sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, lo que le hará estar de baja entre cuatro y seis semanas. El atacante estaba siendo una de las figuras importantes del equipo de Almeyda, siendo de los pocos capaces en poder dar un aire distinto en momentos donde el equipo más lo necesitaba. Un contratiempo importante en una enfermería que ya se estaba quedando vacía.

En el día de hoy, Azpilicueta y Sow han aparecido junto a sus compañeros. Ambos no estuvieron en la primera sesión para preparar el duelo frente a los de Íñigo Pérez, ya que realizaron gestión de cargas en el gimnasio. Finalmente, han estado entrenando con normalidad y todo apuntan a que podrán estar en el duelo del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. También han estado Maupay y Rubén Vargas, que siguen trabajando con el grupo y suman nuevas sesiones junto a sus compañeros.

El buen ambiente sigue imperando en la plantilla hispalense, con varias risas y bromas entre ellos que denotan ese estado de felicidad en la que se encuentra el el equipo. El bache del derbi ya ha pasado, y ahora toca seguir en esa buena dinámica para intentar dejar esa lucha de la permanencia atada lo antes posible. Ya quedan diez puntos para sobrepasar el famoso umbral de los cuarenta puntos, uno de los objetivos de la plantilla desde comienzos de año. Y en eso se centran los esfuerzos tanto del equipo como de la afición, que quieren hacer del estadio el fortín para conseguir eso.