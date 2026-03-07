Borja Iglesias señala sus próximos objetivos

El delantero del RC Celta, después de la derrota que sufrió su equipo contra el Real Madrid, explicó que merecieron mucho más por lo que se vio en el terreno de juego y mandó un mensaje optimista de cara a lo que resta de temporada, poniendo el foco en la UEFA Europa League y LaLiga

Borja Iglesias, delantero del RC Celta, atendió a los medios de comunicación después de la derrota de su equipo por 1-2 contra el Real Madrid en el partido que abría la jornada 27 de LaLiga. El gallego se mostró insatisfecho por el resultado en contra y argumentó que el RC Celta mereció mucho más después de lo que se vio en el terreno de juego. A pesar de ello, Borja Iglesias se mostró optimista de cara al futuro y señaló a los próximos objetivos del equipo que entrena Claudio Giráldez: LaLiga y la UEFA Europa League.

Borja Iglesias mandó un mensaje a la afición del RC Celta de cara a los partidos de LaLiga y UEFA Europa League que tiene que afrontar en los próximos días el equipo gallego. "Agradecerles de nuevo su pasión y apoyo. Creo que siempre están y fue otro día de gran ambiente en el estadio. Esperamos que estén el jueves de nuevo, estoy seguro que sí. Tenemos un reto muy bonito en la Europa League y en lo que queda en LaLiga y con muchas ganas de disfrutarlo con ellos".

El RC Celta va a disputar los octavos de final de la UEFA Europa League contra el Olympique Lyon contra el que no tiene nada que perder y sí mucho que ganar porque el favorito, a priori, es el equipo francés. Y por otro lado, el RC Celta se ha marcado como objetivo quedar entre los seis primeros de la clasificación de Primera división en esta temporada.

Borja Iglesias analiza la derrota del RC Celta contra el Real Madrid

Borja Iglesias se mostró un poco triste por la derrota del RC Celta sobre el Real Madrid. "Fue un partido muy sufrido, muy trabajado, con mucha dificultad porque ellos tuvieron mucha posesión de balón, nos tuvieron mucho tiempo en bloque bajo, muy cerca de nuestra área. Igual no estuvimos tan precisos para salir de esas acciones".

El delantero se lamentó de las ocasiones falladas. "Tuvimos situaciones para llevarnos el partido, después de sufrir y trabajar mucho y muy bien defensivamente, quitando la mala suerte de la última acción o un desajuste en el primer gol pero orgulloso del equipo, del trabajo y pensar que esto nos tiene que reforzar".

Por último, Borja Iglesias tuvo palabras de elogio a su compañero Williot Swedberg. "Tiene mucha capacidad para estar en situaciones de mucha presión y dificultad con una calma que nos gustaría a todos. La verdad es que lo disfrutamos, está en un gran momento, le agradecí el pase porque lo hizo a las mil maravillas. Estoy muy feliz por él porque está creciendo y nos da muchísimo. Personalmente, contento por el gol".