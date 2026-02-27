Patrik Mercado celebra su fichaje por el Sevilla FC después de lucirse ante Messi, Luis Suárez o Rodrigo de Paul: "Es un sueño"

El mismo día que el club nervionense hizo oficial su fichaje para la próxima temporada, el joven mediapunta ecuatoriano celebró "el sueño cumplido" marcando un gol en el duelo que enfrentó a Independiente del Valle con el Inter de Miami

Las últimas 24 horas han sido frenéticas para Patrik Mercado. El joven jugador ecuatoriano vio cómo el CD Independiente del Valle y el Sevilla FC hacían por fin oficial un principio de acuerdo para su traspaso al conjunto andaluz el próximo verano. La noticia le pilló viajando con su equipo hasta Puerto Rico, donde jugaron un amistoso ante el Inter de Miami de Lionel Messi en el que perdieron por 2-1 y el futuro mediapunta blanquirrojo marcó el gol visitante. Tras el choque, el joven de 22 años ha atendido a la prensa de su país para explicar las sensaciones que alberga sabiendo que en la 2025/2026 jugará en LaLiga EA Sports española.

Patrik Mercado ha iniciado la temporada con el CD Independiente del Valle, fue titular completando los 90' en la primera jornada de la LigaPro Serie A ante el Guayaquil City (victoria por 2-0) y ha vuelto a ser pieza destacada en el amistoso contra el Inter de Miami, saliendo igualmente en el once inicial y marcando su primer tanto en este nuevo ejercicio en el momentáneo 1-1.

Dentro de unos meses hará las maletas para mudarse a España y defender la camiseta del Sevilla FC, afrontando su primera aventura europea y dejando seis millones de euros en las arcas del club de la ciudad de Sangolquí; pero antes (salvo sorpresa) tendrá la oportunidad de lucirse en el escaparate más mediático: jugar con la selección de Ecuador el Mundial 2026 que se celebrará el próximo verano en Canadá, Estados Unidos y México.

"Sí, obvio, creo que todos los chicos que llegan a Independiente del Valle en ciclos formativos lo hacen con el sueño de poder jugar algún día en Europa. Nada, yo estoy muy feliz, pero creo que debo seguir trabajando para seguir mejorando y seguir creciendo aquí", ha indicado asegurando todo lo que supone para él la consumación de su fichaje por el Sevilla FC.

"La verdad es que estoy muy feliz. Creo que todo esto que me está pasando es gracias a Dios. Se me están dando las cosas muy bien y nada, toca seguir trabajando para ir a por más", ha manifestado Patrik Mercado tras ser preguntado por su fichaje por el Sevilla FC justo después de marcar un gol en el amistoso disputado ante el Inter de Miami en la madrugada de este viernes. El '7' promete dar el máximo hasta el último día que le quede en un club al que llegó con sólo 13 años y en el que no ha parado de progresar.

"Obvio, obvio que voy a seguir trabajando. Creo que hemos venido trabajando muy bien en Independiente, recién está empezando el nuevo campeonato y nada, a seguir trabajando para lograr lo máximo", ha añadido al ser preguntado por todos los retos que se le vienen después de convertirse en campeón y de ser elegido MVP -llamado 'Premio El Pro' en Ecuador- además del Mejor Centrocampista de la pasada campaña en la liga de su país.