El espectacular vídeo con el que Independiente del Valle se despide de Patrik Mercado tras su fichaje por el Sevilla FC: "Talento, trabajo, compromiso..."

El club ecuatoriano aún disfrutará unos meses más del talento de este mediapunta que, con sólo 22 años, lleva tres temporadas deleitando en la elite de su país con acciones tan brillantes como las que se pueden ver en el vídeo recopilatorio que ha compartido en redes sociales la entidad que le ha visto crecer

El Sevilla FC ha hecho oficial este jueves el fichaje del joven mediapunta ecuatoriano Patrik Mercado, que se incorporará a la disciplina nervionense el próximo verano procedente del Independiente del Valle, club que le ha dedicado unas elegantes palabras como anticipo de la despedida. Aún seguirá contando con sus servicios durante unos meses, pero ha querido mostrar al mundo el enorme talento que se lleva el club andaluz publicando en redes sociales un espectacular vídeo con los 'highlights', las mejores jugadas de este desequilibrante mediapunta.

El primer mensaje de 'despedida' de Independiente del Valle para Patrik Mercado

Golazos, regates y filigranas de todo tipo, pases milimétricos... Patrik Mercado ha causado sensación en los 116 encuentros oficiales que suma con el primer equipo del Independiente del Valle a sus tempranos 22 años, aportando además 11 goles y 13 asistencias para los logros de un club que le fichó cuando sólo tenía 13 añitos. Poco a poco fue escalando desde las categorías inferiores hasta saltarse prácticamente el juvenil (10 partidos) y el filial (sólo 12) para dar el salto a la LigaPro Serie A recién cumplida la mayoría de edad y su desparpajo le hizo ganarse el salto a la selección absoluta de Ecuador en 2025.

"Tu talento, trabajo y compromiso te llevan a cumplir un nuevo sueño", es la elegante dedicatoria que el Independiente del Valle ha compartido en redes sociales con su joven estrella, en un mensaje acompañado de corazones que dejan bien a las claras que el futuro jugador del Sevilla FC se irá por la puerta grande y con el máximo cariño por parte de la entidad que le ha visto crecer a lo largo de toda una década antes de recaudar seis millones de euros con su venta.

"El Sevilla FC e Independiente del Valle han alcanzado un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador Patrik Mercado (Tena, Ecuador, 22 años), sujeto al ejercicio de la opción de compra de Sevilla y la ejecución de un acuerdo de transferencia. El centrocampista internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026/2027", había publicado horas antes para hacer oficial una operación que ya venía anunciándose a voces desde hace meses.

Hasta que se formalice su incorporación al Sevilla FC, el '7' ha empezado la nueva temporada en Ecuador siendo titular indiscutible y completando los 90 minutos en el triunfo cosechado el pasado lunes por el Independiente del Valle ante el Guayaquil City (2-0). Además, poco después de confirmarse su traspaso, Patrik Mercado viajó a Puerto Rico junto al resto de la expedición para enfrentarse al Inter de Miami CF en un duelo de preparación.