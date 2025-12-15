El Celta rompe el maleficio y se mete en la pelea

El equipo que entrena Claudio Giráldez consiguió su primera victoria en LaLiga en el Estadio de Balaídos en esta temporada lo cual no impide que sea, de momento, uno de los peores equipos del torneo de la regularidad en su terreno de juego

El RC Celta dio un paso adelante en sus aspiraciones europeas después de ganar al Athletic Club, un rival directo, este pasado fin de semana por 2-0. Un triunfo que sirve para que el club gallego rompa un maleficio en esta temporada ya que el equipo que entrena Claudio Giráldez no había ganado aún en el Estadio de Balaídos en LaLiga lo cual le ha limitado a estar más arriba en la clasificación de Primera división. Un buen resultado que no impide que el RC Celta sea uno de los peores equipos de la actual campaña en LaLiga como local, teniendo ese punto como tarea pendiente que mejorar de cara a la recta final de campaña.

El RC Celta rompió la sequía de victorias en casa en LaLiga ya que hasta el momento el equipo que entrena Claudio Giráldez sólo había sumado 5 empates y cosechado 3 derrotas. Un resultado que no hace que el club gallego deje de ser uno de los peores equipos como local en esta temporada en el torneo de la regularidad.

Y es que el RC Celta suma 8 puntos en los 9 partidos que ha disputado en casa en esta temporada, obteniendo sólo mejor puntuación que Rayo Vallecano, que ha sumado 7 puntos, Real Oviedo, que ha logrado 6 puntos, y Levante UD, que ha conseguido sólo 1 punto. Este es el punto a mejorar del RC Celta de cara a la recta final de temporada, ya que mejorar el rendimiento de local que dará más opciones a volver a clasificarse para jugar competición europea.

El RC Celta se mete de lleno en la lucha por Europa

La victoria contra el Athletic Club ha permitido que el RC Celta se meta en la pelea por clasificarse para jugar competición europea. Al término de esta jornada 16 de LaLiga, el RC Celta suma 22 puntos, colocándose en la octava posición de Primera división. Está a un punto del Athletic Club, que ha jugado un partido más, y a 2 puntos del Real Betis, que tiene un encuentro menos, que disputa en la noche de este lunes 15 de diciembre contra el Rayo Vallecano.

Los puestos europeos están ahí, pero Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, prefiere ser precavido tal y como dijo en la rueda de prensa posterior al partido contra el Athletic Club: "Nos queda hacer 20 puntos más. A partir de ahí, ya veremos. Estamos bien posicionados y haber sumado estos 6 puntos nos ha hecho dar un saltito".