El Sevilla FC, el peor parado en el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey: Schuster le manda a jugarse el pase ante el Deportivo Alavés

El equipo nervionense, sin suerte con las lesiones y las sanciones, ve cómo su bola fue la última en salir y quedaba obligado a disputar la única eliminatoria entre dos equipos de Primera división. Para colmo, lo hará como visitante -a partido único y sin VAR-

El Sevilla FC tiene más que acreditada su mala suerte con las lesiones y con las sanciones; pero este miércoles, además, la Diosa Fortuna le ha dado también la espalda en los sorteos: le ha tocado el escenario más complicado posible en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En la extracción de las bolas que configuraron los duelos, Bernd Schuster ha leído a los nervionenses en último lugar y eso le ha emparejado con el Deportivo Alavés en el único duelo entre equipos de Primera división que tendrá esta ronda.

Había dos posibilidades de 13 de caer con un Primera RFEF. No fue así y aún había un 9 de 11 de jugar ante un Segunda; pero tampoco. Incluso, podría haber jugado como local en el Ramón Sánchez-Pizjuán pero, al salir la bola de los vitorianos en primer lugar, los de Almeyda tendrán que jugarse el pase la semana que viene en el siempre complicado feudo de Mendizorroza. Eso sí, en su última visita al fortín babazorro vencieron por 1-2.

Schuster saca la bola nervionense en último lugar: Deportivo Alavés - Sevilla FC, duelo estrella en la Copa del Rey

El sorteo de los dieciseisavos de final arrancó a eso de las 13:00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y fue completando, una a una, las 16 eliminatorias de estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se jugarán a partido único repartidas entre el martes 16, el miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre. De momento, sin uso del VAR. El selecto grupo formado por FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club -los cuatro equipos de la Supercopa de España que entran en escena en esta ronda- ya tenían reservados al único superviviente de Segunda RFEF, el Atlético Baleares; al Ourense CF, que llegaba por la vía de la Copa Federación; y a dos de los otros cinco equipos que, como los gallegos, militan en Primera RFEF.

Así, el Sevilla FC y los otros 12 equipos de LaLiga EA Sports tenían que repartirse, primero, a los cuatro equipos que quedaban de la Categoría de Bronce y, luego, a los nueve de LaLiga Hypermotion, quedando de este modo dos bolas que depararían un duelo entre dos conjuntos de Primera división (siendo local el primero en salir) y que, por lo tanto, dejaba una mínima probabilidad de que se pudiese dar una reedición de El Gran Derbi justo cuando se van a cumplir tres años de aquel choque suspendido por el lanzamiento de un palo que impactó en Joan Jordán y sólo unos días después del duelo cainita liguero que el Real Betis venció en el Ramón Sánchez-Pizjuán por 0-2. No fue el eterno rival, pero sí se dio ese último supuesto y se tendrá que ver las caras a domicilio ante el Deportivo Alavés.

Cabe recordar que el Sevilla FC ha accedido a esta fase con 32 clubes participantes después de superar con apuros en segunda ronda al CD Extremadura 1924 por 1-2 el pasado 4 de diciembre, gracias a un tanto de Isaac Romero y a otro que Alfon González marcó en fuera de juego. Antes, en la primera fase, el equipo blanquirrojo había debutado en la presente edición copera con un resultado más cómodo: 1-4 ante el CD Toledo manchego, el pasado 28 de octubre, con un doblete de Adnan Januzaj más las dianas de Peque Fernández y Kike Salas.

Así quedan los emparejamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Ourense CF - Athletic Club

Atlético Baleares - Atlético de Madrid

Talavera CF - Real Madrid

CD Guadalajara - FC Barcelona

CD Eldense - Real Sociedad

Real Murcia - Real Betis

Burgos CF - Getafe CF

Cultural y Deportiva Leonesa - Levante UD

SD Eibar - Elche CF

RC Deportivo - RCD Mallorca

Real Racing Club Santander - Villarreal CF

Real Sporting Gijón - Valencia CF

SD Huesca - CA Osasuna

Granada CF - Rayo Vallecano

Albacete Balompié - RC Celta

Deportivo Alavés - SEVILLA FC

