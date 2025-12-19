Colunga, agradecido e ilusionado con repetir estas grandes noches: "Quiero esto siempre"

El técnico rival, ante los medios de comunicación, se ha mostrado satisfecho por el desempeño de su equipo y del gran ambiente que se ha vivido en la Nueva Condomina, deseoso de volver a vivir algo así

El Real Betis ha conseguido cerrar el trámite copero y, con dos goles a cero, sentenciar el pase a octavos de final de esta competición. No se puede decir que esté siendo un año fácil para los equipos de Primera División, ya que son varios los que han caído en esta ronda contra rivales de peor categoría. Estos partidos, para los conjuntos locales, supone una gran dosis de ilusión, por la poca costumbre a vivir este tipo de grandes noches frente a equipos de tal entidad. Esto le ha pasado al Real Murcia, un histórico del fútbol español que se ha visto relegado a las categorías más bajas.

El equipo murciano era uno de los habituales en categoría profesional e, incluso, sigue manteniendo el récord como el equipo que más veces ha conseguido hacerse con el entorchado de Segunda División. Aunque los problemas económicos le hundieron, con una ampliación de capitales que contó con el apoyo del equipo verdiblanco, poco a poco van recuperando ese lugar que ostentaban en el fútbol español.

Esto bien lo saben los aficionados murcianos, que han respondido frente al Real Betis llegando a colgar el cartel de no hay billetes. El técnico local, Colunga, a pesar de la derrota, ha querido dejar una bonita reflexión que es la muestra del ambiente mágico de esta noche. "Quiero esto siempre, pero para eso tenemos que dar el 100% el club y la afición. No me sorprende, solo les puedo decir gracias", declaró el entrenador.

"Estamos metiendo semillas de lo que queremos. Teníamos enfrente un gran equipo contra el que en la primera parte estuvimos muy bien y en la segunda ellos tuvieron más control. El trabajo de todos es fantástico y ahora hay que pensar en el domingo", respondió. Es cierto que, aunque el Real Murcia tuvo las suyas, la diferencia de categoría se acabó imponiendo. Para frenar ese último factor, Colunga planteó una defensa de cinco frente a los de Pellegrini. "Hemos tenido una salida de balón mejor que contra el Teruel, porque la hemos trabajado más. El Betis ataca muy bien los carriles y con esa defensa sin balón corregíamos el talento de sus jugadores", respondió.

Una vez acabado el sueño copero, ahora toca centrarse en la Primera Federación. A pesar de un mal inicio, el equipo ya se encuentra en la sexta posición y empieza a ver los puestos de play-offs de forma más cercana, estando a un solo punto del Nástic. "A ningún jugador le gusta perder, pero lo importante es entrenar y pensar en el siguiente partido. Hay carga de minutos, así que hay que recuperarse e ir el domingo a sacar los tres puntos", finalizó.