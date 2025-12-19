Riquelme frena su racha, pero el máximo goleador de la Copa del Rey sigue teniendo ADN Betis

El madrileño no pudo marcar en el duelo de dieciseisavos de final ante el Real Murcia y se queda con cinco tantos, cayendo así a la segunda plaza del 'Pichichi copero', por detrás del canterano verdiblanco Raúl García de Haro; héroe del pase de Osasuna

El Real Betis es casi una excepción en esta Copa del Rey, pues casi la mitad de los equipos de LaLiga EA Sports han sido eliminados antes de alcanzar los octavos de final. A la espera del pospuesto Granada - Rayo (6 de enero), sólo quedan con vida 10 conjuntos de Primera, que además han sufrido de lo lindo para sellar sus clasificaciones. El Atlético de Madrid pasó lo indecible para eliminar al Atlético Baleares, de Segunda RFEF; el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic sudaron tinta para vencer a equipos de Primera RFEF como Talavera, Guadalajara y Ourense.

Peor aún fue la cosa para Villarreal, Celta, Mallorca, Levante y Getafe cayeron eliminados por conjuntos de Segunda como Racing, Albacete, Deportivo, Cultural Leonesa y Burgos; mientras que la Real Sociedad le ganó al Eldense 'in extremis', con un gol en el 90+6', y Osasuna necesitó una prórroga para vencer al Huesca a pesar de contar con el actual 'Pichichi' del torneo, un exverdiblanco que ha desplazado de la primera plaza a Roro Riquelme.

Rodrigo Riquelme volvió a ser titular en la victoria del Real Betis ante el Real Murcia (0-2) en un duelo de dieciseisavos en el que el madrileño no fue capaz de alargar la buena racha iniciada con sus dos tantos en el duelo de la primera ronda ante el Atlético Palma del Río (1-7) y el 'hat-trick' que celebró contra el Torrent CF (1-4) en la segunda eliminatoria.

En el feudo grana -ante la atenta mirada del tenista Carlos Alcaraz- no pudo seguir esta dinámica anotadora, sigue con cinco dianas y ha cedido el primer puesto de la clasificación de máximos goleadores de la Copa del Rey 2025/2026. No obstante, el nuevo líder en solitario también tiene un marcado ADN bético. Se trata de Raúl García de Haro, canterano heliopolitano que aportó dos de los cuatro tantos de Osasuna en su apurada victoria en el tiempo extra ante la SD Huesca y ya suma siete.

El espigado delantero (1,92 m.) nació hace 25 años en la localidad barcelonesa de Olesa de Montserrat y arrancó su carrera en la cantera de la UD Almería antes de recalar en el Real Betis en 2018, aún en edad juvenil. Tras explotar como goleador en el filial verdiblanco (19 tantos en 57 encuentros) y debutar en Primera división de la mano de Rubi en la temporada 19/20, primero se marchó cedido al CD Mirandés en la 22/23 (19 G en 39 P) y al término de aquella campaña fue traspasado al CA Osasuna, donde acumula 22 dianas en 93 citas oficiales entre sus dos temporadas y media de rojillo; 12 en LaLiga y las otras 10 en Copa, contando ya con el doblete en El Alcoraz.

La lista del 'Pichichi' de la presente edición de la Copa del Rey después de la disputa de las tres primeras eliminatorias la lidera Raúl García de Haro (CA Osasuna) con siete goles: tres al CD Sant Jordi (0-5), dos al CD Ebro (3-5) y otros dos a la SD Huesca (2-4). Ahora, el bético Rodrigo Riquelme es el segundo con cinco tantos y no podrá seguir el ritmo de ambos otro exverdiblanco como Juanmi Jiménez (Getafe CF), que después de la eliminación de su equipo ante el Burgos CF (3-1) se queda en los cuatro que le metió al Inter Valdemoro (0-11) en la primera ronda.

Juanmi comparte el tercer escalón del podio con el extremo del Deportivo Alavés Carlos Vicente, verdugo del Sevilla FC en dieciseisavos; con el ariete del RCD Mallorca Abdón Prats; y con el jugador del Atlètic Sant Just Jan González. Con tres dianas están Cristian Herrera (Depor), Mariano Díaz (Alavés), Juan Carlos Arana (Racing), Gonzalo di Renzo (Talavera), Fran Pérez (Rayo) y Tani Oluwaseyi (Villarreal). A partir de ahí, hay hasta 34 futbolistas que han sido capaz de anotar dos goles, entre ellos el canterano del Betis Pablo García.