Bartra afila El Gran Derbi: la superioridad del Betis sobre el Sevilla, la baja de Isco Alarcón y una arenga en el vestuario verdiblanco

El central catalán expresa las ganas que se respiran en la plantilla verdiblanca de jugar ante el eterno rival. Después de encadenar dos derbis seguidos con victorias, este domingo en La Cartuja podría encadenar tres triunfos consecutivos ante los nervionenses por primera vez en toda la historia del club heliopolitano

El Real Betis recibirá el próximo domingo al Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja buscando el tercer triunfo consecutivo en El Gran Derbi después del 0-2 registrado el pasado 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán y del 2-1 en el Benito Villamarín en el duelo disputado el 30 de marzo de 2025. Sería la primera vez en toda la historia que el conjunto verdiblanco consiguiese encadenar tres victorias seguidas ante su eterno rival. De hecho, no conseguía unir dos celebraciones desde la temporada 1994/1995, cuando venció por 0-1 en Nervión y por 2-1 en Heliópolis de la mano de Lorenzo Serra Ferrer.

Además de esta oportunidad histórica, el Real Betis, quinto clasificado en LaLiga con 42 puntos, aventaja en 13 puntos al Sevilla FC, decimosegundo con 29. Por todo ello, y por jugar ante su incondicional afición, el vestuario no para de remarcar las ganas de derbi que se respiran. Así se han manifestado en las últimas horas futbolistas como Antony dos Santos, Adrián San Miguel, Sergi Altimira, Rodrigo Riquelme o Marc Bartra, quien ha atendido este miércoles a las cámaras de Canal Sur Televisión justo después de un entrenamiento en el que han llamado la atención las pancartas motivacionales y la presencia de la plana mayor.

El Real Betis busca la mejor racha de su historia en El Gran Derbi

Bartra ha reconocido que el equipo se motiva con "todos esos datos históricos" con los que han conseguido dar la vuelta a la tortilla. "Creo que estamos logrando bastantes datos a nivel histórico y estamos demostrando en el campo lo que se está viendo durante estos últimos años, que el Betis está haciendo las cosas muy muy bien". "No me gusta pensar en favoritismos en los derbis, porque al final son partidos que son muy competidos. Vamos a entrar con garra y con ganas".

Marc Bartra, alma de líder en el vestuario del Betis

"Creo que me hace mucho bien el Betis y también siento que he aportado mi granito de arena para que el Betis vaya creciendo. Esto es algo que se lleva dentro, no me lo quita nadie ya", ha explicado el '5' verdiblanco, quien tiene claro lo que transmitiría a sus compañeros si le toca salir como titular, ser capitán y dar la arenga justo antes de saltar al terreno de juego de La Cartuja.

"Salir con la cabeza fría, pero también con el corazón ardiendo; sabiendo que estamos en casa. Que todos sientan por qué estamos ahí arriba, por qué el Betis se está haciendo cada vez más grande. Hay hacerse sentir todo eso en el terreno de juego, que es donde nos gusta hacerlo", ha añadido el central catalán de 35 años, que en lo que va de esta 25/26 acumula 1.833 minutos repartidos en 25 encuentros oficiales entre LaLiga EA Sports (20 de 25), la UEFA Europa League (sólo uno de ocho) y la Copa del Rey (4 de 5).

Isco Alarcón, el gran ausente en El Gran Derbi

"Es difícil en ese día a día verlo que no está tocando el balón. Tenemos muchas ganas de que esté aquí con nosotros. Por el liderazgo que tiene, que creo que en el campo se nota mucho cuando está Isco y cuando no", ha explicado Bartra sobre el malagueño, que es uno de los tres ausentes por lesión que tiene Manuel Pellegrini.

También se lo pierden por motivos físicos Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, además del sancionado Valentín Gómez. Por contra, el recuperado Héctor Bellerín sigue sumando entrenamientos, así que todo apunta a que estará en la convocatoria y podría tener sus primeros minutos desde hace casi dos meses. También están listos Aitor Ruibal y Cédric Bakambu, quienes arrastraban molestias.