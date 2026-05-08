Luis García Plaza intenta gestionar emociones "en el Manicomio de Nervión": "Llevo 5 jornadas y me han parecido 15"

El entrenador del conjunto nervionense explica cómo está viviendo este mes, "tan intenso y con tanta responsabilidad", que lleva como entrenador del Sevilla FC; valora ese potente factor motivacional que está aportando la afición a un equipo que necesita ayuda para soportar la presión y recuerda que el Espanyol también se juega la vida

Luis García Plaza sólo lleva un mes como entrenador del Sevilla FC y además le ha tocado hacer equilibrismo en el peor momento de la historia reciente de este club; pero sabe dónde está. Se lo demostró en su estreno en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con apurada victoria ante el Atlético de Madrid (2-0), y especialmente en su segunda cita en casa, en otro ajustado triunfo contra la Real Sociedad (1-0). Pues no es nada comparado con lo que se vivirá este sábado ante el RCD Espanyol.

En la rueda de prensa previa a este choque de la jornada 35, García Plaza ya ha hecho referencia al 'Manicomio de Nervión' después de ver el ambientazo que había montado la afición a la puerta del estadio para que les escuchasen en el entrenamiento previo a esta final por la permanencia ante un rival directo. Controlar la dosis de motivación es vital para no autodañarse con ese arma de doble filo que es la presión ambiental. No obstante, en estos momentos el equipo siente que debe dejarse llevar por la pasión de su gente porque le ha metido electricidad en el cuerpo en una situación extrema en la que no importa el cómo sino el qué: los tres puntos.

"Con los pelos de punta" ante el ambiente del sevillismo

"Bueno, pues que ojalá fuera mañana ya, ¿no?", ha comenzado asegurando en su comparecencia el técnico del Sevilla FC, tras la espectacular arenga de su hinchada: "Jugamos a las cuatro, con lo que la espera va a ser más corta que el otro día, cuando jugamos a las nueve y teníamos una espera larga, una tensión larga. Y ya otra vez. Bueno, ya habéis visto el ambiente que se ha montado aquí y mañana va a ser otra vez igual. Lo han bautizado el 'Manicomio de Nervión', así que mañana habrá otro manicomio aquí. Sé que va a ser increíble y creo que nos ayuda. Nos ayuda mucho".

"Llevo poco tiempo y no tengo esa cuna sevillista, pero esto que estoy viviendo, hostias, me hace entender a los aficionados. Intento empaparme de una experiencia. He puesto un vídeo del club que me parece muy bonito sobre esa gente que lleva tantos años ahí... Claro que quiero que el Sevilla se salve. Es un club muy grande, somos un club muy grande. Ahora no estamos en ese momento en el que el Sevilla debe estar por historia, pero es lo que hay y, si nos salvamos, también habré contribuido a que siga siendo grande. Y ojalá en un futuro, conmigo o con otros, vuelva a serlo", ha añadido sobre lo que le transmite toda esa pasión que está viendo.

Luis García Plaza explica la intensidad con la que vive esta etapa en el Sevilla FC

"Han sido cinco jornadas muy intensas. Me han parecido 15, por de la intensidad y la responsabilidad que hay. Lo estoy viviendo de manera muy intensa y espero que sea un desafío feliz. Esta afición, estos jugadores y este club se lo merecen. El día que perdimos en Pamplona tendríais que ver el estado del vestuario. Fue un drama. Por la derrota y por cómo se produjo (gol en el último minuto). Se han levantado gracias a esta afición. Yo me centro en entrenamientos, partidos, en sacar el máximo rendimiento, en ir conociendo, en saber tratar con ellos... Todo eso lo da el tiempo, pero debo hacerlo a pasos muy rápidos, porque se me trajo para conseguir resultados ipso facto".

"Estamos ahí, llevamos seis puntos en cinco partidos, pueden ser nueve si ganamos mañana... Tampoco son malos; pero yo no tengo tiempo de construir. Creo que se va viendo mi prisma como entrenador, lo que yo quiero. Empiezo a verme reflejado en mi equipo. No es como si en una pretemporada, que tienes tiempo. Se me ha contratado para conseguir ipso facto. Al principio no los conseguimos y... ¡Dios, me jodía! Cada partido nos pone en una situación y hay que echarle todo, hay que sacar la mejor versión. El mejor Isaac, el mejor Neil, el mejor Rubén, el mejor César... Es el partido más importante de todos".

Considera que el Espanyol tiene menos puntos de los que merece: "También es una final para ellos"

"A veces el fútbol te lleva a una dinámica larga donde yo creo que han merecido mejores resultados. En el último partido, en Vallecas, tuvieron un penalti con 0-0, lo fallan y en un contraataque te marcan porque estás en esa dinámica; pero creo que el Espanyol tiene un muy buen entrenador y muy buenos jugadores. Han estado en zona europea muchas jornadas".

"Tengo el placer de haber dirigido a algunos y es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Es una final también para ellos. Nos estamos jugando la vida todos. Si ellos ganan dan un paso casi definitivo. Y si ganamos nosotros damos un paso muy importante. Por eso, sé que el ambiente va a ser la hostia y se me pone la piel de gallina de pensar lo que va a haber aquí, porque lo que viví el lunes fue increíble".