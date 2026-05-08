Vuelta de Isaac Romero y baja significativa en el último entrenamiento del Sevilla

Isaac Romero ha trabajado con el resto de compañeros en la última sesión y deja como únicos lesionados a Manu Bueno y Marcao, mientras que se ha echado en falta a la gran perla nervionense

El Sevilla ha ultimado en la tarde de hoy la preparación para el fundamental partido de mañana contra el Espanyol en el Ramón Sánchez-Pizjuán, cita que condicionará las posibilidades de los dos equipos de evitar el descalabro del descenso.

Y es que a nervionenses y pericos solo los separan dos puntos en la tabla, y la pésima racha de los visitantes en 2026 les ha situado solo tres unidades por encima del infierno.

Así las cosas, la sesión realizada en el estadio sevillista ha deparado una noticia positiva para García Plaza de cara al choque de mañana, que arranca a las 16:15 horas.

Isaac Romero se suma y trabaja al ritmo del resto

No en vano, Isaac Romero ha entrenado con el resto de compañeros después de ausentarse en los entrenamientos anteriores por los problemas sufrido contra la Real Sociedad y, a priori, llega a tiempo para el duelo contra los pericos. Una reaparición para nada baladí tanto en cuanto el lebrijano ha recuperado el protagonismo a las órdenes de García Plaza después de desempeñar un rol secundario con Almeyda.

De hecho, ha sido titular en los últimos cuatro partidos después de no aparecer en el once inicial desde el 24 de enero contra el Athletic Club. El madrileño ha encontrado en Maupay y el lebrijano una pareja que le cuadra en ataque, en detrimento de Akor Adams. Habrá que ver, eso sí, si está al cien por cien para poder ser de la partida contra los pericos.

Dos lesionados y la ausencia de Nico Guillén

Por ende, las únicas bajas para este duelo vital son las de los lesionados Manu Bueno y Marcao, en el dique seco desde hace tiempo y hasta la conclusión del curso.

Cabe destacar que esta tarde García Plaza ha prescindido en el entrenamiento de la principal promesa de la cantera sevillista, pues al contrario que en las sesiones pasadas, no ha trabajado con el grupo el joven Nico Guillén. La razón es que jugará el partido que enfrenta al Sevilla con el Atlético Central en busca de conseguir un triunfo para los de David Arteaga.

El futbolista de 18 años se estrenó el pasado lunes en una convocatoria con el primer equipo para el partido contra la Real Sociedad, si bien finalmente no entró en el terreno de juego. García Plaza lo sigue muy de cerca, pero ha preferido que vuelva a ayudar al segundo filial en la última jornada del Grupo X de Tercera RFEF.

Ya dependiendo de cómo se desarrolle la recta final del campeonato liguero, Guillén, que rechazó ofertas de clubes importantes para renovar en Nervión, podría tener la oportunidad de debutar oficialmente en la elite antes de la finalización de la temporada.

Máxima exigencia de García Plaza en el entrenamiento

Es reseñable también del entrenamiento la intensidad que ha exigido García Plaza, muy encima de los jugadores consciente de que será un partido muy duro el de este s´ábado y que habrá que exprimir el apartado físico.